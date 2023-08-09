عبدالحميد الخطيب



يستعد فريق «قروب البلام» للقيام بجولة خليجية لعرض مسرحيتي «ليلة زفته» و«الحرب العالمية السادسة». وفي هذا الصدد اعلن النجم القدير حسن البلام عن تفاصيل الجولة، قائلا: «بعد الاستراحة، والسفر، والوناسة بالاجازة، ردينا للشغل، كم يوم ونبلش جولتنا من السعودية، حيث سنقدم عروضا بالدمام والقصيم ومناطق ثانية بالمملكة، ومن بعدها سيكون لنا لقاء مع الجمهور الاماراتي في أبوظبي ودبي، وأيضا سنتوجه الى قطر والبحرين وعمان»، لافتا الى انه يقوم هذه الفترة بترتيب مواعيد العروض وسيعلن عنها تباعا.



و«الحرب العالمية السادسة» من تأليف: تغريد الداود، إخراج: عبدالله البدر، بطولة: حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالله البدر، نوف السلطان، خالد السجاري، علي الحسيني، وتتناول أحداثها حكاية مجموعة من الأشخاص من مجتمع واحد، مختلفين عن بعضهم البعض، صادف تواجدهم أثناء تعرض شارع عام لانفجار إشعاعي كبير ترك آثاره الخطيرة عليهم، لنرى بعدها قدرتهم على التعايش فيما بينهم بعدما أدركوا أن مصيرهم واحد.



أما مسرحية «ليلة زفته» فمن تأليف: أحمد العوضي، وإخراج: عبدالله البدر، وبطولة: نجوم «قروب البلام» وتدور قصتها داخل صالة أفراح يتعرض فيها المتواجدون بأحد الأعراس الى حادث يموت فيه الجميع إلا العروس التي تختفي، وبعد فترة يدخل الصالة عدد من الأشخاص. وتدور الحكاية في إطار كوميدي.