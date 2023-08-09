تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بالإعلان عن مسابقة عامة لطرح مخططات التخضير والزراعة التجميلية الصديقة للبيئة في محيط مشروع المطار الجديد (T2) والمباني والمرافق التابعة له على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الافتتاح الرسمي لمشروع المطار الجديد.



ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.جنان بوشهري، على ما يلي:



لما كان مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2) قد شارف على الانتهاء، وبدأ العد التنازلي لافتتاحه، ولما كان هذا المشروع يمثل أحد معالم الكويت الجديدة ويعد واجهة البلاد كأهم منفذ دولي، وواجهة حضارية لاستقبال القادمين إلى البلاد، ولما كانت المتطلبات البيئية ضمن تعهدات الحكومة في المحافل الدولية والاتفاقيات العالمية.



ولما كانت المساحة الجغرافية المحيطة بمشروع المطار وبين المباني والمرافق التابعة له واسعة ومتنوعة وبالتالي قابلة للتخضير والزراعة التجميلية، الأمر الذي يسبغ على المشروع منظرا جماليا رائعا ويلبي متطلبات حماية البيئة والتخضير المنظم في بيئة صحراوية وجافة كما هو الحال في الكويت، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1 - قيام الإدارة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت وأي من الجهات المعنية بالإعلان عن مسابقة عامة لطرح مخططات التخضير والزراعة التجميلية الصديقة للبيئة (Landscape) في محيط مشروع المطار الجديد (T2) والمباني والمرافق التابعة له (كما هو مرفق في الصورة الضوئية).



2 - البدء بإجراءات العمل لتنفيذ الطرح الفائز وفق جدول زمني بحيث يتم الانتهاء منه قبل الافتتاح الرسمي لمشروع المطار الجديد.