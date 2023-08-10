رد الفنان مروان خوري على اتهام الفنان سامو زين له بسرقة نغمات من لحن أغنيته «مش قادر»، والتي طرحها عام 2005.



وقال خوري خلال مؤتمر صحافي بمهرجان «ليالي قلعة دمشق» إنه لم يعلق في البداية على الموضوع واعتبر تصريحات سامو غير دقيقة، كما أشار إلى أن التوارد في الأفكار قد يحدث مع أي أغنية نظرا للعناصر الموسيقية المشتركة، وأكد أنه لم يسمع الأغنية المشار إليها من قبل بدون أي قصد للتقليل من أعمال الآخرين.



وكان سامو زين قد نشر مقطعا من الأغنية الجديدة لمروان خوري مع مقطع من أغنيته «مش قادر»، معبرا عن اعتقاده بأن خوري لم ينتبه للتشابه الكبير بين اللحنين، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الموضوع لكن انتقد البعض طريقة سامو في التعبير.