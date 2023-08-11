أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أمس عن فتح باب التقديم لخطة البعثات الداخلية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لفئة حملة الدبلوم وفئة الطلبة المحولين في البعثات الداخلية.



وقالت الأمانة في بيان صحافي إن فتح باب التقديم للخطة سيكون اعتبارا من 14 إلى 23 الجاري، وإن التسجيل يدوي في المنشأة التعليمية لفئة خريجي الدبلوم للالتحاق ببرامج البكالوريوس وأيضا للطلبة المحولين في البعثات الداخلية. ودعت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الطلبة الراغبين في التسجيل بخطة البعثات إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على الشروط المطلوبة.