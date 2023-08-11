أماكن المعاقين



سؤال يقول صاحبه: ما حكم وضع سيارتي في المكان المخصص للمعاقين علما بأنه شاغر وليس فيه أحد؟



٭ لا يجوز لك ذلك، وإن وجدته شاغرا، فقد يأتي بعدك أحد المستحقين للمكان أو أكثر وتعرضه للحرج والمشقة. حفظك الله.



عدم الوفاء بالنذر



يسأل محمد: نذرت ولم أستطع الوفاء بنذري فماذا أصنع؟



٭ يلزمك أن تكفر كفارة يمين، فتطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم بأن تشتري ثيابا لعشرة مساكين، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة ففي هذه الحالة تصوم ثلاثة أيام، وفقك الله.



لحم الإبل



هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟



٭ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، رحمهم الله، والأرجح أنه يبطل الوضوء، والله تعالى أعلم.



لا فرق بينهما



ما الفرق بين الجائز والحلال؟



٭ لا فرق بين الجائز والحلال عند الفقهاء، فكلاهما بمعنى واحد، يقولون: هذا جائز يعني حلال، والعكس. والله أعلم.



إدراك الركعة



٭ بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فهل يعتبر مدركا للركعة؟



٭ من أدرك جزءا من الركوع مع الإمام، بمعنى أنه ركع حتى استتم راكعا مع الإمام ثم رفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركعة على الراجح، وهو مذهب جمهور العلماء، رحمهم الله، فعندهم أن الركعة تدرك بالركوع. والله أعلم.



لا يشترط الطهارة



ما حكم عقد النكاح إذا كانت المرأة حائضا؟



٭ العقد صحيح، لأنه لا يشترط طهارة المرأة أثناء العقد.



من كبائر الذنوب



ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الدورة الشهرية؟



٭ هذا الفعل محرم، وإذا فعله متعمدا فهو كبيرة من كبائر الذنوب.