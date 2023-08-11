سلطان العبدان



أكد النائب د.بدر الملا أن موضوع البديل الإستراتيجي مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد فوارق منطقية لنظام مالي ووظيفي عادل.

وقال الملا في تصريح لـ «الأنباء»: نظرا لأهمية الموضوع استحق الأمر تقديم سؤال برلماني لوزير المالية لمعرفة كيفية معالجة التكاليف المالية للبديل الإستراتيجي في ظل انخفاض السيولة وعدم اللجوء إلى «الدين العام» للإنفاق العام وعدم المساس بجيب المواطن، مشددا على أن هذه القضايا محورية ومهمة وتتعلق بشكل مباشر بالموضوع.

وأضاف الملا أنه جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) ثم (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة).

وأشار الملا إلى انه طلب تزويده بمعلومات إن كان تم تحديث دراسة البديل الإستراتيجي، وكم تبلغ تكلفته قبل الدراسة وتكلفته بعدها، وما الوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع العام الحكومي، ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة، مشددا على انه يجب معرفة التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الإستراتيجي، ومن أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقراره؟





