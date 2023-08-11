توصل بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع قائد إنجلترا هاري كاين من توتنهام مقابل صفقة ستزيد على 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الخميس.



واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما أن عقد كاين ينتهي في يونيو 2024 يستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.



وأعلن موقع «ذي اتلتيك» البريطاني الرياضي عن الصفقة بين الناديين أولا، مشيرا إلى أنها تقارب الـ 110 ملايين يورو، تلاه موقع «سكاي سبورتس» الألماني ووسائل إعلام بريطانية وألمانية عدة.



وعموما، لا ينفق بايرن ميونيخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.



ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من اجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من اتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى باريس سان جرمان.



وكان الفريق الپافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.



وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي. فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.