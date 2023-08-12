أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي، وتضمن القرار على:



مادة 1



تشهر جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية اختصاصيي وممارس الطب النووي) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف يه الجمعية:



٭ السعي في رفع مستوى اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي والدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

٭ المحافظة على شرف المهنة وأدائها وأغراضها المتعلقة بالسلوك المهني لأعضاء الجمعية.

٭ دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في التخصص وإبداء المقترحات الكفيلة بتطوير العمل بمهنة جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.

٭ تشجيع الأعضاء على القيام بالأبحاث العلمية التي من شأنها رفع مستوى مهنة اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.

٭ تبادل الخبرات محليا ودوليا مع الهيئات والجمعيات المعنية في مجال اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي.

٭ تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية.

٭ توعية المجتمع بتخصص الطب النووي.

٭ المساهمة في تطوير وتحديث المناهج المرتبطة بتخصص الطب النووي في المؤسسات التعليمية.

وفيما يلي أسماء المؤسسين:

٭ إيمان خالد علي زايد

٭ أماني دخيل نايف الشمري

٭ أحمد عبدالعزيز اسماعيل الجاسم.

٭ افنان أحمد عايض المجمد العازمي

٭ احمد حسن عبدالله اشكناني

٭ ابراهيم الياس عبدالمحسن الكيال

٭ الهنوف فيصل عذال العنزي

٭ أمل محيا ذواد الهاجري

٭ الجازي خالد حمدان الحربي

٭ آية حسن علي البلوشي

٭ آمنه عبدالرحيم أحمد العامر

٭ باسمة سمير ذواد الهاجري

٭ جمانه عباس علي المذكوري

٭ حنان عبدالله سمير هندال

٭ حصه محمد علي العوضي

٭ حسين عدنان بدر المتروك

٭ الدكتورة قمر إبراهيم بدر المطوع

٭ مها مطلق عابد العتيبي

٭ مريم محمد يعقوب عبدالنبي

٭ مريم عويش حسين الرشيدي

٭ مريم صلاح سعد الدعاس

٭ منى إدريس امان سعد

٭ ملاك سلامة سعود البذالي

٭ منيرة راكان صالح العجمي

٭ منيرة خالد حمود العدواني

٭ مبارك سامي عبدالكريم الصالح

٭ مهدي محمد عويضة العجمي

٭ لولوة غلاب ماجد المطيري

٭ نورة عبدالهادي حفيظ نفخان

٭ نورية ممدوح إبراهيم جحيل

٭ هدى فايز علي الخرز

٭ هناء حمزة ميرزا أمين

٭ هديل عبدالله ثنيان الدلماني

٭ ياسمين محمد ختلان العنزي

٭ عائشة جاسم عبدالرحمن الكوح

٭ روان مناور بيان الراجحي

٭ رهف متعب ساير الحربي

٭ زينب صالح محمد القلاف

٭ خالد راكان ردن المطيري

٭ ديمة مانع محمد العجمي

٭ دانة ماطر محمد المسعودي الشمري

٭ ريم خميس جوهر الشرقاوي

٭ ريم سعد علي المطيري

٭ ريم عبدالله محمد الشراح

٭ ٭ روان مشعل محمد العنزي

٭ رهف حمود خالد المطيري

٭ رهف عبدالله عبدالكريم المطيري

٭ سارة سعود عطية الباطني

٭ سارة محمد علي الفجري

٭ سارة حمد أحمد بوقريص

٭ سارة محمد عبدالخضر خداده

٭ سارة عطالله ثنيان الدلماني

٭ شيماء عيد حامد الضفيري

٭ عبير محمد مفرح الهاجري

٭ عفيفة نبيل عيسى الصفار

٭ علي أحمد عبدالله العبدالله

٭ عهود شفاقة مطخان العنزي

٭ غنيمة عبدالله صالح الجويسري

٭ غالية رحيم مخلف المطيري

٭ فرحه حسين مخيلف العنزي

٭ فاطمة أحمد عبدالله السند

٭ فاطمة عبدالرضا حسين دشتي

٭ فاطمة أحمد علي محمد

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.