

عبدالكريم العبدالله



أكد استشاري الأمراض المعدية د.غانم الحجيلان أن المتحور الجديد «اي جي 5» من كورونا (أوميكرون) له أعراض خفيفة وأقل خطورة، إلا أنه من اكثر السلالات في سرعة الانتشار.



وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن التطعيمات لها تأثير كبير في تقليل الاعراض، متوقعا وجود زيادة في عدد الاصابات على مستوى العالم والكويت خلال شهر سبتمبر المقبل، مطمئنا في الوقت ذاته الى انه لا داعي للقلق، بحيث ستكون الاعراض سريعة متمثلة في الحرارة وآلام في الجسم، داعيا كبار السن الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية لكي لا يتم نقل العدوى لهم.



ونوه الى أن الأعراض من هذا المتحور ستكون سريعة الزوال، مجددا تشديده على الحرص بأخذ الاحتياطات الاحترازية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل في آخر الحمل.



وأشار الى أن المنظمات الصحية العالمية تنتظر وجود أي تحور جديد من هذه السلالة لمعرفة ما اذا كانت له خطورة من عدمه، لافتا الى أن الاحتياطات واجبة، خاصة مع المتحورات التي تأتي فجأة مثلما رأينا في المتحورات السابقة.