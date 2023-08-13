

صدر مرسوم بتعيين وكيل في محكمة التمييز.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يعين المستشار عويد ساري مناور مسعود الثويمر - وكيلا بمحكمة التمييز اعتبارا من 7/3/2023.



مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم بترقية قاضٍ إلى درجة مستشار في محكمة الاستئناف.

وتضمن المرسوم: مادة أولى: يرقى القاضي د.بدر بندر ضيف الله الديحاني - إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف، وذلك اعتبارا من تاريخ 7/1/2023، مع احتفاظه بأقدميته بين دفعته. مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.



د.بدر الديحاني