بيروت - بولين فاضل



يلاحظ احتضان فرنسي رسمي لحفلة الفنان وائل كفوري في مدينة كان الفرنسية والمقررة الإثنين المقبل، حيث خصص عمدة مدينة كان طائرة مروحية خاصة لنقل النجم اللبناني من مطار نيس الفرنسي لدى وصوله الأحد الى قصر المؤتمرات في كان حيث تقام حفلته، وهو تقليد يحظى به النجوم العالميون. وفي إطار الحفاوة الفرنسية الرسمية، سيكون درج القصر الشهير مع سجادته الحمراء متاحا أمام الشخصيات الرفيعة لاعتلائه والدخول الى قاعة الحفلة. واللافت أن حفلة وائل كفوري هي أول حفلة لفنان لبناني وعربي في قصر المؤتمرات والمهرجانات في كان، علما أنه سيغني في أكبر صالات القصر العريق وستشهد على نجوميته شخصيات فرنسية رفيعة المستوى تمت دعوتها إلى هذا الحدث.