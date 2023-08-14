‏أعلنت قوة الاطفاء العام انه وبتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تم تعديل شروط الالتحاق بدورة إعادة الخدمة لمنتسبي قوة الإطفاء العام (ضباط الصف والأفراد)، وذلك بشرط أن تكون سن المتقاعد أو من انتهت خدمته لا تتعدى 55 عاما دون النظر للمدة التي قضاها خارج الخدمة أثناء فترة التقاعد أو إنهاء الخدمة، وفقا للإجراءات والشروط الخاصة المعمول بها.



وذكرت في بيان لها أن هذا الاجراء من شأنه تعزيز قوة الإطفاء بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في قوة الإطفاء العام من المتقاعدين أو من انتهت خدمتهم، ولإتاحة الفرصة لرغبتهم في العودة الى شرف الخدمة والاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهمتهم في خدمة الوطن.