

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بالرعاية الكبيرة التي تحظى بها مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تنطلق في نسختها الـ 26 تحت شعار «مكنون»، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وحث الشايع أبناء الكويت على المشاركة في هذه المسابقة من خلال جمعية الصفا الإنسانية، لما لها من أثر كبير في إذكاء روح التنافس بين حفظة كتاب الله، وما أعظمه من تنافس في هذا الميدان، حيث يقول الباري جل وعلا: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، مشيرا إلى أن الجمعية ستشارك في المسابقة لهذا العام، وسيمثلها عدد من الحفظة، داعيا كل من يرغب في المشاركة في المسابقة تحت مظلة الجمعية إلى التواصل مع الجمعية عبر الخط المباشر لمركز الصفا القرآني 92224806، أو الحضور شخصيا إلى مقر الجمعية الكائن في منطقة الصديق، لاستكمال إجراءات التسجيل. وذكر أن من أهم مميزات المشاركة عن طريق «الصفا الإنسانية» إقامة برنامج مكثف للمراجعة على أيدي مشايخ متقنين، لتأهيل المشاركين في هذا المحفل القرآني الكبير.