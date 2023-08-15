هايدي أبل لـ «العربي» والهيفي لـ «الإنتاج» والدعي لـ «الثقافية والدينية» والإبراهيم لـ «الخدمات المساندة» والقحطاني لـ «إثراء» والعازمي لـ «الخدمات الإعلامية» والكاظمي لـ «إعلام أوروبا والأميركتين» وحسن لـ «الثالثة الرياضية»



مفرح الشمري



في إطار استراتيجية وزارة الإعلام الجديدة التي يشرف عليها وزير الإعلام ووزير الأوقاف للشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري التي ترتكز على تطوير الأداء الإعلامي ليحمل رسالة إعلامية ذات مصداقية وطنية وقيمة تخدم الخطاب الإعلامي للدولة إضافة إلى تنمية العنصر البشري الإعلامي، أصدر وكيل وزارة الإعلام د.ناصر أحمد محيسن امس الأول (الأحد) عدة قرارات ندب إدارية تحمل أرقام (1560 و1561 و1562 و1563 و1564 و1565 و1566 و1567) جاء فيها:



٭ ندب مراقب البرامج الخاصة الشبابية هايدي أبل الى وظيفة مدير إدارة قناة العربي.



٭ ندب مراقب المنوعات طلال الهيفي إلى وظيفة مدير إدارة الإنتاج بتلفزيون الكويت.



٭ ندب مراقب الإنتاج بدر الدعي إلى وظيفة مدير إدارة البرامج الثقافية والدينية بقطاع التلفزيون.



٭ ندب مراقب الإنتاج هنادي إبراهيم إلى وظيفة مدير إدارة الخدمات المساندة بقطاع التلفزيون.



٭ ندب مراقب إعلام قارة أفريقيا خلود الكاظمي إلى وظيفة مديرة إدارة إعلام أوروبا والأميركتين بقطاع الإعلام الخارجي.



٭ ندب مراقب العلاقات العربية والأجنبية أحمد حسن الى وظيفة مدير إدارة القناة الثالثة الرياضية بقطاع التلفزيون.



٭ ندب مراقب التصميم الإلكتروني مرزوق العازمي الى وظيفة مدير إدارة الخدمات الإعلامية بقطاع الخدمات الإعلامي والإعلام الجديد.



٭ ندب مراقب العروض والترجمة سعد القحطاني إلى وظيفة مدير إدارة قناة إثراء بقطاع التلفزيون.



يذكر أن مدة هذه القرارات سنة كاملة، وعلى من شملتهم قرارات الندب تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال سنتين من تاريخ صدور القرارات.