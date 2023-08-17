

محمد الجلاهمة



تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية امس أن إدارة مباحث محافظة الفروانية (قسم مباحث جليب الشيوخ) تمكنت من ضبط شخصين من جنسية عربية في منطقة جليب الشيوخ يقومان ببيع المواد التموينية في الأسواق العشوائية وتهريب جزء منها خارج البلاد، وأرشدا عن مخزن لهما في المنطقة نفسها وتم العثور فيه على 1750 كيلو سكر وأرز بواقع 900 كيلو من الأرز و850 كيلو من السكر و671 علبة زيت وحليب، بينها 138 علبة زيت و533 علبة حليب، و40 كيس عدس و4 كراتين معجون طماطم. هذا، وجار التحقيق مع المتهمين، وذلك للتوصل إلى شركائهما ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة.