عبدالعزيز الفضلي

بعد توقف أكثر من 40 عاماً، قامت وزارة التربية بإعادة فتح المرحلة الابتدائية في التعليم الديني حيث خصّصت مدرسة بشكل رسمي بمنطقة غرب عبدالله مبارك لتكون معهدا دينيا للبنات وسيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد، كما أن هناك توجها لافتتاح مدرسة للبنين في نفس المنطقة .

وأوضحت نشرة تلقت "الأنباء" نسخة منها، أنه توجد امتيازات خاصة للمعلمين الملتحقين في المعهد وكذلك مواعيد الحضور والانصراف " ست حصص باليوم الواحد " ، منوهةً الى انه من يرغب من المعلمين للندب بالعمل في المعهد يتم التواصل مع مدير المعهد محمد العجمي .

و"الأنباء" تنشر الخطة الدراسية المقررة للمرحلة الابتدائية وفق الجدول التالي :