قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (صحيح مسلم).



يحثنا ديننا الحنيف على التيسير على الناس وقضاء حوائجهم ونفعهم بما نستطيع سواء كان نفعا ماديا أو علما أو مشاورة أو مساعدة، فمن فعل ذلك كان له الجزاء العظيم والثواب الكبير من الله تعالى والجزاء يكون من جنس العمل فمن رفع حزنا رفع عنه حزنا أشد، ومن يسر يسر عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر ستر».