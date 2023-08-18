مع انتهاء العطلة الصيفية واقتراب موعد السنة الدراسية، عليك الآن البدء بالتجهيزات المناسبة لأبنائك، سواء كانوا يتعلمون من البيت أو من المدرسة، فهم بحاجة لبعض الأدوات التي ستساعدهم على الدراسة والترفيه.



وقد يكون هذا الوقت من السنة صعبا على الأهل، حيث لا نمتلك جميعا الوقت الكافي للتجول في المولات لساعات طويلة من أجل البحث عن الأدوات المدرسية، ناهيك عن المرور بمئات الخيارات المختلفة ومقارنة ميزاتها وأسعارها للعثور على أفضل الخيارات. ولهذا قد سهلنا عليك المهمة في هذا المقال، حيث اخترنا لك بعضا من أفضل الأدوات التي سيحتاج اليها أبناؤك للتجهز للمدرسة، وهي كما يلي:



«HUAWEI MateBook X Pro»



إن الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook X Pro يجمع ما بين الأداء وسهولة الحمل بتصميم فخم وعصري. فهو يزن 1.26 كيلوغرام فقط، ما يجعله خفيفا بشكل كاف لأداة قوية يتمكن أبناؤك من حملها في حقيبتهم المدرسية. وهو مثالي أيضا لحضور الدروس عن بعد (أونلاين) وأداء الواجبات والعمل على البحوثات والمشاريع الإبداعية.



«HUAWEI MatePad 11.5»



يعد HUAWEI MatePad 11.5 جهازا لوحيا متعدد الاستخدامات سيساعد طفلك في التعلم والإبداع والترفيه. فهو يوفر رؤية واسعة وغامرة مع شاشة العرض الكامل من هواوي بحجم كبير 11.5 بوصة بتردد 120 هرتز، والتي تقدم كل التفاصيل بوضوح مذهل.



«HUAWEI FreeBuds 5»



تعد سماعات الأذن اللاسلكية أداة رائعة للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية والمحاضرات عبر الإنترنت. إن الخيار الأفضل لأطفالك هو FreeBuds 5 التي تتميز بتصميم رائع وتتمتع بجودة صوت فخمة! سماعات الأذن هذه تأتي بتصميم عصري. فهي ذات شكل منحني جميلا يناسب محيط الأذنين، ما يجعلها مريحة حتى لو تم ارتداؤها لفترات طويلة.