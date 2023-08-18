عبدالحميد الخطيب



أكدت النجمة هدى حسين أنها كانت قلقة من عدم عرض مسلسل «ملح وسمرة» في شهر رمضان الماضي، وقالت: لا أنكر انني تضايقت من تأجيل العمل، لكن ولله الحمد جاء التأجيل في صالحه، وتسيد وقته، وكان هو «التوب»، وحصد متابعة كثيرة في الخليج والوطن العربي وبين العرب الذين يتابعون «ام بي سي» في أوروبا والعالم.



وتابعت حسين في تصريحات صحافية: كاتب المسلسل د.حمد الرومي «مو فارقة معاه» يعرض المسلسل داخل رمضان أو خارجه لأن له سابق تجربه في «كف ودفوف» الذي حصد نجاحا منقطع النظير رغم انه عرض خارج الشهر الفضيل.



وعن أصداء «ملح وسمرة» التي مازالت مستمرة، أوضحت: هنا يجب أن نشيد بالدكتور حمد الرومي وكتاباته ونصه القريب من الناس، فقد أبدع في رسم الخط الدرامي بكل شخصية، من الأب والأم والأبناء والجيران، فهو أعطى كل شخصية حقها تماما، ومس مشاعر الجمهور، لاسيما أن كل بيت خليجي وعربي يوجد فيه مثل هذه الشخصيات ويتعرض للمشكلات التي تم تناولها، ويأتي بعد ذلك الرؤية الإخراجية الجميلة، ثم الأداء التمثيلي للفنانين المشاركين الذين بذلوا مجهودا لنخرج بهذه الصورة المتميزة، مستطردة: المسلسل ناقش المواضيع الجريئة بلباقة بدون أي تجريح او إساءة او ابتذال في المشاهد، «وقال كل اللي احنا نبيه ونخاف نقوله لكن بأناقة».



وفي سياق آخر، وبسؤالها عن مسرحية «الطابق الثاني»، والتي تشارك فيها حاليا بالسعودية ضمن فعاليات «جولة المملكة 2023»، أجابت النجمة هدى حسين في تصريحات تلفزيونية: نعرض المسرحية في الرياض لمدة 3 أيام، ثم نتوجه الى الدمام لتقديمها هناك، مؤكدة أن الجمهور السعودي محب للفن والمسرح الكويتي، وأكملت: جمهور المملكة دائما داعم لنا ويحضر لمتابعة أعمالنا الفنية، و«الطابق الثاني» عمل جميل يديره الفنان عبدالعزيز المسلم بشكل رائع ودقيق.