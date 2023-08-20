

دعا الأمين العام للامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات والكليات الخاصة داخل الكويت على نفقتهم الخاصة الى التأكد من استيفاء تلك الجهات للمتطلبات الاكاديمية والاجراءات المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الخاصة.



وحذر البدر في تصريح لـ«كونا» الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من الدخول بأي التزامات مالية مع تلك الجامعات والكليات الخاصة قبل التأكد من استيفائها لشروط بدء الدراسة.



وأشار إلى ضرورة التأكد من تلك الشروط عبر مراجعة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة والمسؤولة عن الترخيص للجامعات والكليات الخاصة بالكويت للتأكد من التخصصات المعتمدة في الجامعات الخاصة داخل الكويت.



وأوضح أنه يمكنهم التواصل على البريد الالكتروني او الموقع الالكتروني أو زيارة مبنى الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اثناء ساعات الدوام الرسمي والكائن في منطقة شرق - برج سنابل -الدور (34 و35).