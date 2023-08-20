وجه النائب د. فلاح الهاجري 24 سؤالا، 23 سؤالا منها إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد، وسؤال واحد إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.



ونصت الاسئلة التي وجهها لوزير التعليم على التالي السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ ما سبب استقالة 3 من أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الحكومية الجديدة؟



السؤال الثاني: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) هل تتعامل وزارة التربية مع الشكاوى المقدمة من المواطنين بجدية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كل الشكاوى والتظلمات والردود عليها، مع إثبات تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ الرد عليها منذ 1 يناير 2017 حتى تاريخ ورود السؤال سواء المكتوبة أو عن طريق برنامج سهل.



2) كم عدد الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المواطنون؟ وكم عدد التي نظرتم فيها وأجبتم عنها؟ مع تحديد المدة الزمنية المستغرقة للرد عليها.



السؤال الثالث: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ هل اتخذ الوزير أي قرارات أو فتح باب التحقيق لمعرفة أسباب استقالة أعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والتي جاءت في توقيت صعب ومهم بالنسبة للجامعة، خصوصا أنها تستعد لاستقبال أول دفعة من الطلبة في سبتمبر المقبل بحسب خطتها المعلنة سابقا؟



السؤال الرابع: توفر جامعة عبدالله السالم في الكويت التي صدر قرار تأسيسها بناء على المرسوم الأميري الصادر عام 2019م دراسة العديد من التخصصات في كليات الجامعة الثلاث التي تتيح للطلاب الحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن رؤية الكويت 2035 في إعداد الشباب للتعامل مع الصعوبات الحالية والمستقبلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ كيف يتم تعيين الموظفين في جامعة عبدالله السالم؟



السؤال الخامس: ورد في إحدى الصحف اليومية («الأنباء» 6 يوليو 2023) تصريحا لأحد المسؤولين في وزارة التربية مفاده مشاركة بعض أبنائنا الطلاب في أولمبياد الكيمياء الدولي الذي سيعقد في سويسرا هذا الصيف، وقد سبق للمسؤول ذاته التصريح في موقع وزارة التربية (3 ديسمبر 2022) عن إجراء تصفيات أولمبياد العلوم الوطني للمرحلة المتوسطة، وذكر الخبر على لسان المسؤول وجود (خطة للتوجيه العام للعلوم للسنوات الخمس المقبلة لتأهيل المتعلمين للمنافسة في أولمبياد العلوم الدولي ورصد المبدعين)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) ما خطة وزارة التربية في المشاركة الدولية في مسابقات الأولمبياد الدولية في مجالات (المعلوماتية – الرياضيات – والأحياء – الفيزياء – الكيمياء – علوم الأرض – العلوم لليافعين)؟ وما الجهة أو الجهات المنفذة لهذه الخطة؟ وما الميزانية المرصودة لذلك (تدريبا ومشاركة)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الخطة المعتمدة، إن وجدت.



2) هل ما صرحت به المسؤولة عن خطة التوجيه الفني العام للعلوم للسنوات الخمس معتمدة بقرار رسمي ودخلت حيز التنفيذ أم أن الأمر خلاف ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطة مشفوعة بآليات ترشيح الطلاب، وتواريخ التدريب ومنهجه، إن وجدت.



السؤال السادس: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) لماذا لم تشارك وزارة التربية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علما بأن التصفيات الوطنية للأحياء قد أجريت بالفعل خلال العام الدراسي 2022-2023؟



2) لماذا لم تشارك الوزارة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 رغم النتائج المتميزة التي أعلن مسؤولو الوزارة عن تحقيقها في أولمبياد الرياضيات الخليجي المؤهل للأولمبياد الدولي حسب أهدافه؟



السؤال السابع: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ حسب هيكل وزارة التربية، من المنطقي أن يكون قطاع الأنشطة هو المسؤول عن المشاركات الدولية، فإذا كان هذا صحيحا، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطة قطاع الأنشطة للمشاركات الدولية للعام الدراسي الفائت 2022-2023 والعام الدراسي المقبل 2023-2024 -إن وجدت-، مع بيان الميزانيات المرصودة لكل من التدريب والمشاركة، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الجهة المعنية.



السؤال الثامن: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) ما مبررات مشاركة الوزارة هذه السنة في أولمبياد الكيمياء الدولي من دون بقية الأولمبياد العلمية.



2) من أعضاء فريق الإشراف على الطلاب المشاركين في أولمبياد الكيمياء الدولي في زيوريخ هذا العام؟ وهل شاركوا في تدريب الطلاب خلال الاستعدادات للمشاركة؟



3) ما البرنامج التدريبي (النظري والعملي) الذي قدم للطلاب من الوزارة ضمن خطة التدريب والإعداد للمشاركة في أولمبياد الكيمياء الدولي في زيوريخ هذ العام؟ وهل تعتبره الوزارة كافيا في تمكين طلابنا من تمثيل مشرف فيه؟ يرجى تزويدي بجدول التدريب الذي تم، متضمنا المفاهيم العلمية التي درست، وأسماء المدربين، وتواريخ التدريب، والجهات التي شاركت من خارج الوزارة، إن وجدت.



4) للكويت تاريخ من المشاركات في أولمبياد الكيمياء الدولي، لكنه تاريخ لا يتناسب مع حجم الإنجازات المحققة (المنعدمة!)، فهل درست الوزارة هذه الظاهرة قبل إعلان المشاركة في أولمبياد الكيمياء الدولي في زيوريخ هذا العام أم ستكون المشاركة شكلية؟



السؤال التاسع: نظرا لأن طلابنا المتفوقين هم رافد (رأس المال البشري الإبداعي) الذي تسعى إليه خطة (كويت جديدة)، ولما كانت المسابقات العلمية الدولية، ومنها الأولمبياد بتخصصاتها المتنوعة، من أهم المحافل التي تحرص الدول على المشاركة فيها، وحيث إنه قد مرت أولمبياد دولية عدة (ولا أعني الخليجية) منذ تصريح المسؤول في ديسمبر 2022 حتى هذه اللحظة من دون مشاركة وزارة التربية فيها (آخرها أولمبياد الرياضيات الدولي في اليابان، وأولمبياد الأحياء الدولي المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكلاهما يعقدان هذا الشهر يوليو 2023).



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) هل شارك طلابنا في أولمبياد الفيزياء الدولي الذي عقد في اليابان؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب، على الرغم من مشاركة الوزارة في أولمبياد الفيزياء الخليجي 2022، وهي مسابقة مؤهلة للأولمبياد الدولي حسب أهدافها؟



2) هل سيشارك طلابنا في الأولمبياد الدولي لعلوم الأرض بنسخته (2023)؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب على الرغم من مشاركة الوزارة المميزة في النسخ السابقة؟



السؤال العاشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) هل صحيح أن الطلاب الذين فازوا في الأولمبياد الوطني للعلوم للمرحلة المتوسطة لم يكرموا على مستوى الوزارة أو المناطق التعليمية حتى وقت ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب ذلك؟ وما الجهة المسؤولة داخل الوزارة عن ذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسماء الطلاب المكرمين وتاريخ تكريمهم والميزانية التي صرفت لأجل ذلك.



السؤال الحادي عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) هل تشارك وزارة التربية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية؟ إذا الإجابة النفي، فما مبررات ذلك، رغم دعوات المسؤولين في الوزارة لتبني الذكاء الاصطناعي؟



السؤال الثاني عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ بالقرارات الصادرة بتشكيل جميع اللجان المشكلة بجامعة عبدالله السالم وجميع المحاضر لهذه اللجان حتى تاريخه، مع تزويدي بكشف يبين الجهات التي يعمل بها أعضاء هذه اللجان، وبيان ما إذا كان اختيارهم لعضوية هذه اللجان بناء على ترشيح من جهات عملهم أم بناء على الانتقاء، مع توضيح أسس الانتقاء (إن وجدت).



السؤال الثالث عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ تناقلت وسائل الأخبار عن وجود توجه لجعل السنة الأولى للقبول بجامعة عبدالله السالم سنة تمهيدية لجميع الطلبة المقبولين وبغض النظرعن تخصصاتهم، وعليه أرجو توضيح مدى ملاءمة ذلك لمتطلبات الدراسة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وهل هو بناء على توصيات اللجان العلمية لكل تخصص علمي من تخصصات الجامعة؟



السؤال الرابع عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) ما سبب جعل الإعلان الأولى للوظائف الأكاديمية بجامعة عبدالله السالم محصورا على عدد قليل من التخصصات العلمية بالجامعة ولأقسام علمية محددة دون غيرها من تخصصات وأقسام الجامعة؟ وما سبب عدم الإعلان لوظائف في الأقسام والتخصصات الأخرى مما تحتاج إليها كليا الجامعة؟



2) هل سيؤدي حصر الإعلان على أقسام علمية دون غيرها إلى حصر إمكانية الترشيح المستقبلي للمناصب القيادية بجامعة عبدالله السالم على من يعين في الأقسام التي أعلن عنها دون غيرها؟



3) كشف بأسماء المتقدمين للوظائف الأكاديمية بجامعة عبدالله السالم من خلال الإعلان المذكور أعلاه، وأسماء من قبلوا لهذه الوظائف، وما الأقسام العلمية بجامعة الكويت التي كان يعمل بها من قبلوا لهذه الوظائف، مع بيان ما إذا كانت الأقسام ذاتها التي يعمل بها أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة الكويت، وذلك لكل كلية على حدة.



السؤال الخامس عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ كشف يبين المكافآت وأي مخصصات مالية وعينية أخرى صرفت لأعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء اللجان وفرق العمل المختلفة في جامعة عبدالله السالم وذلك حتى ورود هذا السؤال.



السؤال السادس عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ ما سبب عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس للاضطلاع بالمسؤوليات الأكاديمية والإشراف على الشؤون العلمية الخاصة بالبرامج الأكاديمية للجامعة رغم أن مجلس الإدارة التأسيسي مضى عليه (18) شهرا وقد أوشك على الانتهاء، وهو أمر يفترض حصوله وفقا لما هو متعارف عليه في الجامعات وبما يتوافق مع المبادئ والمعايير الأكاديمية السليمة؟



السؤال السابع عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ كشف يبين كل بنود المصروفات التي صرفت أو التزم بها والخاصة بجامعة عبدالله السالم، وكذلك كشف بكل بنود الإيرادات والمنح والهبات وبنود الدعم المالي والعيني التي حصلت أو اتفق عليها لمصلحة الجامعة، وذلك منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال الثامن عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ كشف يبين جميع المراكز والمكاتب والبرامج والمبادرات التي أنشئت أو المتفق على إنشائها في جامعة عبدالله السالم، مع بيان أي جهات ذات علاقة بإنشائها أو تمويلها أو استخدامها أو تشغيلها، مع تزويدي بصورة موضوعية، عن أي قرارات او اتفاقيات أو عقود ذات علاقة بها، وذلك منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال التاسع عشر: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ صورة ضوئية عن جميع قرارات التعيين والتكليف والانتداب والاستعانة بخدمات وأي عقود عمل أبرمت بناء على قرارات أو اتفاقيات ذات علاقة بجامعة عبدالله السالم وذلك منذ تشكيل مجلس إدارة تأسيسها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال العشرون: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ صورة ضوئية بجميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، وكذلك محاضر الاجتماع للجان وفرق العمل كافة التي شكلت بالجامعة منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى ورود هذا السؤال، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان وفرق العمل.



السؤال الحادي والعشرون: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ أرجو التوضيح فيما إذا كان انتهى إعداد المناهج الدراسية وتوصيف المقررات لكل برنامج من البرامج التي أعلن عنها في جامعة عبدالله السالم وقت نشر الإعلان، مع تزويدي بمحاضر اللجان العلمية التي اسند إليها ذلك لكل تخصص على حدة.



السؤال الثاني والعشرون: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ صورة ضوئية من كل الاتفاقيات والعقود بجميع أشكالها التي أبرمت مع جامعة عبدالله السالم منذ تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي حتى وجود هذا السؤال.



السؤال الثالث والعشرون: بعد الاطلاع على برنامج علم الحكومة المقدم في الفصل التشريعي السابع عشر وفي البند الخاص بالتعليم، وما احتواه من مشروع تعليمي بعنوان «مدارس الأفق»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) ما برنامج مدارس الأفق؟ وما تفاصيل هذا البرنامج؟ يرجى تزويدي بجميع تعاريفه وبنوده وأبوابه والدراسة التي قمتم بها.



2) هل توجد شركات خاصة قمتم بالتوقيع معها لتنفيذ وإدارة مشروع مدارس الأفق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والشركات الخاصة، مع تزويدي بملاك هذه الشركة وأسماء الأفراد القائمين عليها.



3) هل يوجد من القياديين السابقين في وزارة التربية أو الحاليين من يملك نصيبا من الشركة الخاصة التي ستنفذ مشروع مدارس الأفق المزمع تنفيذه في برنامج الحكومة المقبل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية.



4) هل تعهدت وزارة التربية للشركة المنفذة للبرنامج بتسليمها مجموعة من مباني ومدارس الوزارة الجديدة حديثا؟ ولماذا استغنت الوزارة عن هذه المدارس المخصصة لأبناء أهالي تلك المناطق الجديدة؟ وهل أخذت الوزارة الموافقات من إدارة أملاك الدولة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع تلك المخاطبات والكتب والموافقات لوزارة المالية – إدارة أملاك الدولة.



5) هل عرضت الوزارة وناقشت برنامج مدارس الأفق مع أعضاء مجالس القرار لديكم مثل:



٭ مجلس الوكلاء



٭ مجلس مديري العموم



٭ مجلس موجهي العموم



٭ المجلس الأعلى للتعليم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمحاضر تلك المجالس التي عرضت والقرارات التي اتخذتها سواء بالموافقة أم الرفض وأسماء وبيانات الحاضرين في تلك الاجتماعات.



6) هل درست الوزارة الجدوى الاقتصادية لمشروع مدارس الأفق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالتكلفة المالية لمشروع برنامج مدارس الأفق من الميزانية العامة للدولة، وهل أخذت الوزارة الموافقات من الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع تلك الكتب والموافقات الرسمية من تلك الجهات -إن وجدت-.



7) هل خاطبت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع وأخذت موافقتها على المشروع؟ يرجى تزويدي بالمخاطبات -إن وجدت-.



8) هل عرضت الوزارة فكرة هذا المشروع على أهل الميدان التربوي؟ وهل عممته على المناطق التعليمية ومديري الشؤون التعليمية، ومراقبي المراحل، ومديري المدارس والمعلمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أبدت تلك القطاعات رأيها وملاحظاتها على هذا المشروع؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعاميم والاجتماعات والملاحظات -إن وجدت-.



كما وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1) ما الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز البنية التحتية في مدينة جنوب سعد العبدالله؟



2) ما تاريخ طرح مناقصة العقد الثاني للضواحي في مدينة جنوب سعد العبدالله؟



3) ما الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله؟



4) لماذا اقتطعت مساحة من الضاحية N3 للمطور العقاري على الرغم من عدم وجود قانون يتيح للمؤسسة هذا العمل؟ وما إمكانية توزيع المساحة المقتطعة على أصحاب الطلبات الإسكانية بنظام أرض وقرض؟