أشادت المدير العام المساعد لشؤون مقاومة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية د.حنان بلخي بالمستوى الراقي للخدمات العلاجية التي يقدمها مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وما يزخر به من كوادر وطنية على أعلى مستوى من المهنية، مؤكدة انه فخر للكويت والمنطقة.



وأعربت بلخي لـ (كونا) أمس الأحد عقب زيارتها للمستشفى عن سعادتها بهذه الزيارة والاطلاع على أهم الإنجازات الكويتية وتحديدا ما يخص علاجات الأطفال والوصول بالعلاجات لجميع فئات المجتمع.



ونوهت بقدرة الكوادر الوطنية الكويتية في العمل على علاج المرضى والاهتمام بهم علاجيا فضلا عن الاهتمام بالنواحي السيكولوجية والاجتماعية لجميع الأطفال المرضى.



وثمنت التعاون الثنائي ما بين المنظمة والكويت التي تعتبر إحدى الدول التي استطاعت العمل على إنجاز وتحضير الخطة الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية والتي ستكون خطوة مهمة لعمل شراكات ما بين المنظمة و194 دولة.



وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون على جميع الأصعدة وليس فقط مقاومة المضادات الحيوية بما يخدم الكويت والمنطقة.



وفيما يخص حملات التوعية الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية قالت بلخي إن هناك خططا وطنية لكل دولة بهذا الشأن تضم 5 ركائز مهمة ومنها التوعية المجتمعية حول مضار كثرة تناول المضادات الحيوية خاصة في الدول التي تواجه صعوبة في صرف المضادات بدون وصفة علاجية.



وبينت أن هناك 5 ركائز أقرتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن تشمل تحسين الإدراك والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز قاعدة المعارف والبيانات من خلال الترصد والبحث وخفض معدلات الإصابة بالعدوى واستخدام الأدوية المضادة للميكروبات على أمثل وجه.



من جانبها، قالت رئيس قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية في المستشفى د.سندس الشريدة في تصريح مماثل لـ (كونا) إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على ما يقدمه المستشفى من خدمات متطورة ومستمرة في التطور، مشيرة إلى أنه جار العمل على افتتاح وحدة الفصادة العلاجية للأطفال قريبا. وأضافت الشريدة إن قسم أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية في المستشفى هو القسم المتخصص الوحيد في الكويت لأمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية، وذلك بتميز طواقمه الطبية المتخصصة في هذا المجال منذ بداية تأسيس هذه الخدمة.



وأوضحت أنه تم تطوير الخدمات الطبية منذ إنشائه على مر الزمن وذلك بتحسين جودة الخدمات الصحية وجودة تعليم الأطباء وتعدد تخصصاتهم الطبية في قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية.



وبينت أن المستشفى عبارة عن منظمة صحية نشطة ومتنامية من الأطباء الذين يقدمون الرعاية للمرضى في قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية، لافتة الى أن مهمتهم هي تقديم أفضل رعاية وخدمة لمرضى أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية على أسس عالمية.



وأشارت إلى رؤيتهم بأن تكون الكويت مركزا عالميا لعلاج أمراض الدم وسرطان الأطفال وزرع الخلايا الجذعية، منوهة بتقديم أحدث العلاجات الكيماوية والمناعية أو التداخلية من عمليات أو العلاجات الإشعاعية للحصول على أفضل النتائج مع الحرص على سلامة المرضى.



ولفتت إلى وجود إرشادات علاجية جديدة في معظم الأمراض الصعبة من اللوكيميا التي لا تستجيب للعلاج الروتيني أو انتكاسات اللوكيميا إضافة إلى إجراء عمليات زراعة خلايا جذعية متعددة على النهج المتطور والبدء في العلاج الخلوي.