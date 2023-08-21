جارٍ العمل لإنجاز مركز إيواء للرجال قريباً.. وحريصون على تذليل العقبات أمام العمالة الوافدة

بشرى شعبان



أعلن نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد أن مركز إيواء العمالة الوافدة استقبل أكثر من 13500 عاملة منذ تأسيسه عام 2014.



وقال المراد في تصريح صحافي أمس خلال حفل نظمته الهيئة بمناسبة يوم العمل الإنساني بحضور ممثلين عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان و«الهلال الأحمر» ووسائل الإعلام ان الهيئة حريصة على تذليل الصعوبات التي تواجه العمالة وتوفير الحماية لهم بشتى الطرق، لافتا الى أن العمل جار لإنجاز مركز إيواء العمالة للرجال قريبا.



وبين ان مركز الإيواء الخاص بالعاملات وفر خدمة الدخول الفوري وعلى مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع عدة سفارات حال وجود عاملات لديهن مشكلات ولجأن إليهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع جهات الدولة ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية بشأن حالة العاملات الأمنية، حيث يجري التدقيق عليهن عند الدخول إلى المركز ومن ثم توفير الخدمات المطلوبة وإعادتهن إلى بلدانهن ومنحهن حقوقهن.



وذكر أن تنظيم هذه الاحتفالية جاء لإبراز دور مركز الإيواء الذي استقبل العام الحالي ما يقارب 900 نزيلة إضافة إلى 8 أطفال ولم يتبق منهم الآن سوى 35 نزيلة، ويجري العمل على تسوية أوضاعهن وإعادتهن إلى بلدانهن، مشيرا الى أن المركز يقدم الخدمات الإيوائية بالإضافة الى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية للنزيلات، وهناك تعاون مع جهات المجتمع المدني ومنها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية الهلال الاحمر لمعالجة أوضاع العمالة التي تدخل الى مركز الإيواء التابع للهيئة.



بدوره، قال مراقب إدارة علاقات العمل في «القوى العاملة» علي الدلماني إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني، والكويت تبذل جهودا واسعة على هذا المستوى داخليا وخارجيا، حيث تقوم «القوى العاملة» منذ تأسيسها بتوفير الدعم والحماية القانونية للعمالة في الكويت.