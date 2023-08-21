عبدالحميد الخطيب

غيب الموت اليوم الفنان القدير بدر الطيار بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لانتكاسة صحية أدخل على اثرها الى العناية المركزة في مستشفى الفروانية الفترة القليلة الماضية، حتى فارق الحياة.



بدأت رحلة بدر الطيار في عالم الفن عام 1978 عبر مسرحية «نورة» مع المخرج الراحل فؤاد الشطي ، ليقدم بعد ذلك العشرات من الأعمال الدرامية والمسرحية مع كبار نجوم الساحة الخليجية والعربية امثال الفنانين الراحلين عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي وغانم الصالح، كما شارك في اعمال سعد الفرج وحياة الفهد وسعاد عبدالله وداود حسين وحسن البلام، وعلى مدى ما يقرب من 40 عاما.



تبوأ الراحل رحمه الله خلال رحلته الفنية عدة مناصب إدارية و فنية في فرقة المسرح العربي ، إلا أنه وفي السنوات الاخيرة ابتعد عن الساحة الفنية تماما بعد أن عانى من عدة مشاكل صحية كضعف الرؤية والسمع، والفشل الكلوي مما أثر على أدائه التمثيلي وحينها فضل الابتعاد ، ورغم ابتعاده عن الساحة الفنية تم تكريمه في مهرجان الكويت المسرحي عن مجمل أدواره الكوميدية التي أداها طوال مشواره.



هذا، وتتقدم أسرة «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى اسرة الفنان بدر الطيار، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

(إنا لله وإنا إليه راجعون)