

عبدالعزيز الفضلي

تسعى وزارة التعليم إلى توفير بيئة تعليمية مثلى، تسهم في تحقيق عام دراسي مثمر، واستعدادا لبداية العام الجديد 2024/2023، تقوم الوزارة بعدة تحضيرات لجوانب متعددة، منها توزيع الكتب على المدارس، وتوفير الأثاث المدرسي للمدارس الجديدة وتوزيعه بكفاءة ويسر، بجهود واضحة للعاملين في إدارة التوريدات والمخازن.



وفي هذا السياق، قالت مدير إدارة التوريدات والمخازن بالإنابة نشمية الضويحي إنه تم البدء بتجهيز المدارس للعام الدراسي 2023-2024 منذ منتصف الشهر الماضي، مضيفة أنه جار توزيع الكتب المدرسية والأثاث المدرسي على مدارس الكويت.



وأكدت الضويحي أن عملية توزيع الكتب شارفت على الانتهاء لجميع المدارس في المناطق التعليمية المختلفة، متوجهة بالشكر للعاملين في إدارة التوريدات والمخازن، متمنية لأبنائها الطلبة التوفيق والنجاح.



وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم أن توفير العمالة في المدارس احدى المشاكل الاساسية التي تواجه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



جاء ذلك في نشرة عممها وكيل التعليم العام أسامة السلطان على المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وادارة مدارس التربية الخاصة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، قال فيها: في إطار الاستعداد والتجهيز للعام الدراسي المقبل ولتلافي احدى المشاكل الأساسية التي تواجه عناصر الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمتمثلة في توفير العمالة في جميع المدارس بالمناطق التعليمية وعليه يرجى العمل وبصورة عاجلة الإبلاغ عن أي نقص في العمالة بكل المدارس في المناطق التعليمية أو تهاون من احدى الشركات في تنفيذ المهام المنوطة بها وذلك عبر التنسيق والتواصل المستمر والمتابعة مع مراقبة الخدمات العامة في المناطق التعليمية فيما يخص توفير العمالة اللازمة مع تدوين ملاحظاتكم اليومية بهذا الشأن من خلال النموذج الإلكتروني الذي سبق تزويد فرق المتابعة والاستعداد للعام الدراسي به للوقوف على مدى جاهزية المدارس بكل ما يتعلق بالعام الدراسي الجديد على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.