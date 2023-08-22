

أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي اختيار الرئيس التنفيذي سعد العتيبي ضمن قائمة أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 والذي يعد تصنيفا عالميا في مجال الاستدامة بإشراف الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال فعاليتها المقامة دعما لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ cop28 والذي تم بثه عبر تطبيق زووم السبت 19 أغسطس.



وفي هذا الصدد، قال سعد العتيبي إن «نماء الخيرية» سعت باعتبارها منظمة إنسانية تعمل في أكثر من 24 دولة وتنفذ مشاريعها عبر مكاتب ميدانية ذات خبرة وموثوقية عالية، وجميعها معتمدة من قبل وزارة الخارجية ومسجلة في منظومة العمل الخيري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.