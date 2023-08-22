احمد خميس



تمكن رجال إدارة مباحث الفروانية من ضبط شخص يحمل جنسية آسيوية يقوم ببيع المـــواد التموينيــــة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك عن طريق الأسواق العشوائية وتهريب جزء منها خارج البلاد. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، عثر في مخزن خاص بالوافد على 45 علبة زيت و250 كيلوغراما من الأرز وكميـــة من العدس، و31 علبة من الحليب المدعــوم، و13 كيس طحين أبيــض و54 معجـــون طماطم، وجار التحقيق مع المتهم للتوصل إلى شركائه ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة. ويأتي ضبط الأسيوي في اطار حملة تبذلها مختلف قطاعات وزارة الداخلية للحد من عمليات بيع المواد التموينية والديزل المدعوم.



من جهة اخرى، أسفرت حملة مباحث شؤون الإقامة عن ضبط 81 وافداً مخالفاً في محافظتي الفروانية والأحمدي.