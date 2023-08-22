أعلنت beIN، شبكة البث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن توقيع اتفاقية ترخيص مع مؤسسة الرابعة الإعلامية وعن طريق "شبكة نجوم الرابعة" يتيح لها إعادة بث قنوات المجموعة القطرية في العراق ومن خلال جهاز الرابعة الخاص لغاية 31 يوليو 2025.



وتشمل الاتفاقية محاربة القرصنة في العراق بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف حماية منتجات الشركات وحقوقها لا سيّما بعد التعافي الملحوظ في قطاع التلفزيون المدفوع خلال الأعوام الأخيرة.

وستقوم مؤسسة الرابعة بموجب هذه الاتفاقية ببثّ محتوى 57 قناة رياضية وترفيهية تابعة لـbeIN، عبر تقنية البث الأرضي في جميع أرجاء كل العراق من زاخو الى الفاو.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة الرابعة أصبحت عبر شبكتها للبث الرقمي (شبكة نجوم الرابعة Nojoom Alrabiaa ) أول شبكة مرخصة في العراق من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.