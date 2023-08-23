تغطية: عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



عقد ظهر أمس المؤتمر الصحافي الخاص لتقديم جميع مدربي الأندية المحلية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد غدا (الخميس)، وذلك بحضور 14 مدربا أو مساعد مدرب فيما غاب فقط مدرب السالمية محمد المشعان لأسباب غير معلومة.



وتطـــرق المدربـــــون الحاضرون بالمؤتمر الذي أداره باقتدار الزميل أحمد العنزي، الى مسألة تحضيراتهم خلال الفترة السابقة ونوعية التعاقدات التي أبرموهــا وحظوظ فرقهــم في المنافسة علــى المراكز المتقدمة.



وسينطلق الموسم الجديد غدا الخميس عبر اقامة منافسات دوري «زين» الممتاز، حيث من المقرر ان يلتقي حامل اللقب الكويت مع الجهراء، والنصر مع كاظمة، فيما يلتقي بعد غد الجمعة القادسية مع الصاعد حديثا خيطان، والعربي مع السالمية في قمة مباريات الجولة الأولى، على أن يتواجه الفحيحيل مع التضامن في «ديربي المنطقة العاشرة» السبت المقبل.



بينما سيشهد الأحد المقبل انطلاق منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى بمباراتين تجمعان اليرموك مع برقان، والهابطين من «دوري الأضواء» الساحل والتضامن، فيما يرتاح الصليبخات من خوض منافسات الجولة الأولى.