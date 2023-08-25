نفاق الموظفين



أرى الكثير من الموظفين حولي ينافقون الرؤساء ويحصلون على امتيازات لا تقدم لغيرهم، فهل يحق لي أن أفعل فعلهم؟



٭ لا، لا يحق لك ذلك، لأن هذا فعل منكر لا يجوز، ورئيس العمل له أن يعطي من ماله الخاص من شاء، أما أموال الدولة فلا يجوز لأي مسؤول أن يتصرف فيها كيفما شاء، بل عليه أن يحفظها وأن يعدل بين الموظفين بالمؤسسة في توزيع أي مكافآت ووفقا للمجد والمجتهد والقوانين المعمول بها، والله أعلم.



الممتنع عن العمل



ما حكم من يمتنع عن العمل دون عذر ويأخذ راتبه كاملا؟



٭ حكمه أنه مرتكب لفعل منكر لا يجوز، وراتبه عليه حرام، والعياذ بالله.



أخذ أجر لقراءة القرآن



هل يجوز أن أستأجر قارئا للقرآن في الحفلات والمآتم؟



٭ هذا الفعل لا يجوز، ومن أخذ أجرة على تلاوة القرآن فهو آثم، لأن تلاوة القرآن عبادة، ولا يجوز للعبد أن تكون عبادته وسيلة إلى شيء من أمور الدنيا، نعم لو كان محفظا للقرآن أو معلما للقرآن وتم تفريغه وخصص له راتب معين شهريا فلا بأس بذلك، أما أن يأخذ الأموال على القراءة فهذا لا يجوز.



منع زواج الصغيرة



بعض الأسر تمنع تزويج البنت الصغيرة قبل الكبيرة، فهل هذا جائز؟



٭ هذا الفعل لا يجوز شرعا لأنه من الظلم للصغيرة أن تمنع من الزواج إذا جاءها الخاطب المناسب بحجة أن اختها الكبيرة لم تتزوج، والله أعلم.



الجمع بين سورتين



ما الحكم في الجمع بين سورتين في ركعة واحدة؟



٭ لقد نص أهل العلم على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، ومثل ذلك قراءة سورة وبعض من سورة. وقد بوّب البخاري لذلك فقال: «باب الجمع بين السورتين في ركعة»، وذكر تحت هذا الباب عدة أحاديث وآثارا تدل على ذلك.



يكمل وضوءه



ما حكم استئناف الوضوء بعد قطعه لعارض؟



٭ إذا قطع الإنسان وضوءه لعارض فله حالتان:



الأولى أن يكون العارض طويلا بحيث تجف الأعضاء التي كان قد غسلها، وفي هذه الحالة يعيد وضوءه من جديد. الثانية: أن يكون هذا العارض يسيرا لم تجف معه الأعضاء المغسولة كلها، وفي هذه الحالة يكمل وضوءه، والله أعلم.