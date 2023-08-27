

حنان عبدالمعبود



دشنت عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ومسؤولة مبادرة هايدو «كان» النسائي، د.حصة الشاهين أنشطة الفريق النسائي من خلال تنظيم بطولة سباحة للفتيات الموهوبات، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، بحوض مدرسة سعاد محمد الصباح بالمنصورية.



وأكدت د. الشاهين أن حملة «كان» تسعى لتحقيق أهدافها من خلال إستراتيجيتها عبر التركيز على الرياضة، وقالت «حققت هذا الأمر في عام 2016 بتشكيل فريق «هايدو كان» الرياضي بالتعاون مع اكاديمية هايدو لكرة القدم، كما اشتقت «كان» فريق هايدو كان النسائي الذي تم تشكيلة مؤخرا بهدف دمج النساء بالبرامج الرياضية ليمكنهن من القيام بدورهن تجاه اسرهن وهن بأفضل حال، مضيفة «منذ بداية المبادرة وهي تعمل على دعم الرياضة واستخدامها كوسيلة لرفع معدل الوعي الصحي من خلال حث الجمهور للحفاظ على التوازن الصحي بممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية السليمة».



وأوضحت أن مؤشرات ارتفاع البدانة بين فئة الأطفال والشباب تصل إلى 35% للذكور و28% للإناث في حين وصلت النسبة للبالغين إلى 70% للذكور و75% للإناث مما يؤكد ضرورة الاهتمام بالتوعية بالعادات الغذائية السليمة. مؤكدة أن استراتيجية «كان» التي قامت برسمها، تندرج بها العديد من المبادرات بهدف رفع التوعية وتقديمها بجميع مناهجها



واختتمت معربة عن امتنانها للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على اقامة هذه البطولة بهذه الصورة المميزة، كما شكرت جمعية المرشدات الكويتية لمشاركتها، وكذلك وسائل الاعلام على الإسهام في تغطية هذا الحدث المتميز.



ومن جانبها، أكدت عضو مجلس الإدارة وأمين سر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.إيمان الشمري أن الاهتمام بالأمراض المزمنة وبالسرطان خاصة أصبح هدفا استراتيجيا لكثير من دول العالم كما أن معدلات الإصابة بالسرطان ترتفع في العالم، وهي كذلك ترتفع بالكويت، حيث نسب الإصابة تزداد وتصل بالغرب إلى 250 لكل 100 ألف نسمة، أما في الكويت فتصل حاليا



لـ 50 لكل 100 ألف نسمة.



ومن جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد بالشكر والتقدير للجميع، واختص المدربات اللاتي ساهمن في تطوير وازدهار مركز المنصورية للسباحة على ما قدمن من جهد واجتهاد وصبر ليقدمن هذه الإنجازات طوال الفترة السابقة.



كما شكر أولياء الأمور على استمرارهم والتزامهم وحرصهم على تدريب وتأهيل الفتيات طوال الفترة السابقة، كما تمنى المشاركة بفعاليات جديدة تحت رعاية الحملة الوطنية للتوعية بمرضى السرطان «كان» وفريق هايدو «كان» النسائي ومع فريق «موهوباتنا» لاعبات الاتحاد المدرسي الرياضي والتعليم العالي لنشهد معا بطولة السباحة الأولى للفتيات، لإبراز ابداعات الطالبات في رياضة السباحة، والتي تهدف الى توفير الفرصة لاكبر عدد من الفتيات لممارسة النشاط البدني الحافل بالتنافس.



صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في السباق



المركز الأول



سناء القطامي



الزين عبدالله الغيث



ديمة المطيري



فرح النجاده



حور أحمد القطان



المركز الثاني



ماريا علي الغريب



فاطمة علي الرفاعي



مها عبدالله



أمل محمد بن رزق



جمانة ميثيم



المركز الثالث



سارة البلوشي



فاطمة حمود الساير



شيخة خالد العميري



ريان بوناشي



زهراء عمار عسكر