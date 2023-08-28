أسامة أبوالسعود



طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي الحكومة بسرعة حسم المناصب القيادية في التربية.



وقال العازمي في تصريح صحافي انه لم يتم تعيين وزير بالإصالة ولا يوجد وكيل وزارة أو وكلاء مساعدون ولا يوجد مدير تنسيق وخاصة إننا على مشارف بداية العام الدراسي الجديد الذي يستلزم المتابعة الشاملة لأوضاع جميع المدارس والمعلمين والإداريين والطلاب وغيرها من الأمور المهمة.



وشدد العازمي على ان الشواغر لا تقتصر على المناصب القيادية فقط بل هناك الكثير من الإدارات المركزية بها شواغر، وكذلك مدراء المناطق التعليمية ومدراء الشؤون التعليمية والأنشطة والشؤون الإدارية. كما ان هناك شواغر في مراقبي المراحل التعليمية بالمناطق التعليمية ونقص في المعلمين والكوادر المختلفة.



وأكد العازمي ان وزارة التربية مقبلة على أهم مرحلة بتوزيع الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس والاستعداد لتهيئة المدارس لاستقبال جموع المعلمين والطلاب بمختلف المراحل الدراسية. وأوضح رئيس نقابة التربية ان نتائج مقابلات الموجهين الأوائل لم تعلن حتى الآن على الرغم من مضي عدة أشهر عليها.