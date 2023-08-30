عبدالعزيز الفضلي



تسابق وزارة التربية الزمن للاستعداد للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق في العاشر من سبتمبر المقبل بدوام الإدارات المدرسية، حيث قام القطاع المالي بتحويل الدفعة الأولى لمبالغ الصندوق المالي المدرسي في حسابات جميع المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة والذي ستصرف منه في الفصل الدراسي الأول، وفي شهر أبريل سيتم صرف الدفعة الثانية الخاصة بالفصل الثاني.



وحددت الوزارة مبلغ الصندوق المالي المدرسي للدفعتين 4 ملايين و213 ألفا و92 دينارا، يحول منها 75% في الفصل الأول و25% في الفصل الثاني، حيث تم تحويل 3 ملايين و159 ألفا و819 دينارا للفصل الأول، بينما سيتم تحويل مليون و53 ألف دينار في الفصل الثاني، وتتصدر مدارس رياض الأطفال المقدمة في الميزانية، حيث يصرف لكل مدرسة 5736 دينارا، بينما المدارس المتوسطة للبنين هي الأقل، إذ يتم صرف لكل مدرسة 4514 دينارا.



وفيما يلي جدول مبالغ الصندوق المالي لكل مرحلة تعليمية، والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: