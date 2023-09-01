أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وفرت خدمة طباعة تجديد جواز السفر للمواطنين بمطار الكويت الدولي T4، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023 لمن لديه حجز سفر مسبق وسيغادر البلاد خلال أقل من 24 ساعة.



وذكرت أن الهدف من هذه الخدمة تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجازها للمواطنين الذين يفاجأون بانتهاء مدة صلاحية جوازاتهم وهم يستعدون للمغادرة في المطار، حيث يكون عليهم التوجه إلى كاونتر تجديد جواز السفر الإلكتروني وتقديم الجواز القديم وتسلم الجديد في حينه، وإتمام إجراءات سفرهم بكل راحة واطمئنان.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن خطوة الخدمة الجديدة تأتي انطلاقا من سياسة وزارة الداخلية للعمل في تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطنين والتسهيل عليهم وسرعة إنجاز خدماتهم، لاسيما المسافرين منهم.