روى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هذا الحديث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما انا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله».



يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه يحب الخير لعباده، فمن أراد الله به خيرا منحه التفقه في الدين وهو تعلم العلوم الشرعية، ثم يوضح الرسول عليه الصلاة والسلام ان المعطي هو الله سبحانه، اما الرسول فهو قاسم يقسم بين الناس على حسب ما امره الله تعالى، ثم يخبرنا انه لاتزال جماعة من المسلمين ثابتة على الدين مستمسكة به الى قيام الساعة.