وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد.



جاء كالتالي:



ردا على إجابة السؤال الخاص بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي واستناد الوزير إلى القرار الوزاري رقم 170 الصادر في 27-5-2023 بشأن اعتماد خطة الابتعاث الخارجي، وأنها تنطبق فقط على حملة الشهادة الثانوية العامة الكويتية وفقا للنظام الموحد بقسيمه العلمي والأدبي فقط. لكن فيما يخص الطلبة خريجي المعهد الديني، قد يكون هناك جدل حول الأهمية الخاصة لهذا التخصص والغايات التي يسعى الطلبة لتحقيقها من خلال تلقيهم للبعثات الخارجية، ربما تكون هناك حاجة لمراجعة الشروط والمعايير المطبقة لكن يجب أن يتم ذلك بشفافية ومنطقية مع مراعاة المبادئ الأساسية للعدالة وعدم التمييز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما السبب وراء عدم إضافة طلبة المعهد الديني من حاملي الشهادة الثانوية إلى شروط البعثات الخارجية؟ وما سبب التفرقة بينهم وبين غيرهم من الخريجين، والتي تجعلهم غير مؤهلين للمعاملة بالتساوي؟



2 - يرجى توضيح فرق المتطلبات غير المتوافرة لدى خريجي المعهد الديني التي تمنعهم من معاملتهم بالتساوي مع خريجي أصحاب التخصص الأدبي.



3 - هل تعتقد الوزارة أن هذه التفرقة قد تؤثر سلبا على تطوير وتقدم المعهد الديني وتحقيق أهدافه؟



4 - هل هناك أي سياسات أو قوانين تمنع المعاملة المتساوية بين خريجي المعهد الديني وخريجي أصحاب التخصص الأدبي فيما يتعلق بالبعثات الخارجية؟



5 - هل هناك أي جهود جارية للنظر في تعديل الشروط أو السياسات المتعلقة بالبعثات الخارجية بهدف تحقيق المساواة بين جميع الخريجين بغض النظر عن تخصصاتهم؟