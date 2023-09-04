وجه النائب محمد هايف 7 أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، ونصت الأسئلة على الآتي:



السؤال الأول

يقتضي إجراء أي تعاقد فيما بين الجهات الحكومية والشركات التي تؤدي خدماتها لتلك الجهات، ضرورة وجود عقد مكتوب، فلا يمكن تكليف أي شركة لأداء أعمال إلا من خلال عقد فيما بين الشركة والجهة الحكومية، كما لا يمكن صرف أي مستحقات لهذه الشركات إلا بوجود عقد معها يتضمن تحديد القيمة المالية المستحقة لها، وفي ظل ما تردد من وجود أموال صرفت لبعض الشركات من دون وجود عقد مبرم معها، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



٭ ما مدى صحة صرف وزارة التربية مبالغ مالية كبيرة لشركات نظير قيامها بأعمال لصالح الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها من دون وجود عقود مكتوبة فيما بين الوزارة وبين هذه الشركات؟ إذا كانت الإجابة بصحته فإنني أطلب بيان الآتي:



(1) ما أسماء الشركات؟ وما السند في صرف هذه المبالغ؟ وما معايير تحديد المبالغ طالما لم يوجد عقد موقع بين أطرافه يحدد ثمن أداء الخدمة ويفيد اتفاق الطرفين على هذا الثمن؟



(2) هل جرى التوجيه من قبلكم للقطاع المالي بالوزارة لصرف هذه المبالغ؟ وفي حالة الإجابة بالنفي، من أوعز للقطاع المالي بصرف هذه المبالغ؟



(3) هل وافق المراقب المالي على صرف هذه المبالغ لهذه الشركات، على الرغم من عدم وجود عقد فيما بينها وبين الوزارة؟ وفي حالة امتناع المراقب المالي عن الصرف فمن المسؤول عن اعتماد الصرف لهذه الشركات؟ وكيف تمت مراجعة الفواتير المقدمة منها والتي تستلزم مراجعتها الرجوع إلى وثيقة العقد وملحقاته للتأكد من قيمة الثمن ومن عدم وجود مخالفات قبل الشركة؟



(4) ما أساس السماح لهذه الشركات بمزاولة الأعمال من دون وجود عقد يحدد التزاماتها والغرامات التي توقع عليها حال الإخلال بأي من هذه الالتزامات وفقا لما جرى عليه العمل في العقود الإدارية؟



(5) كم عدد الغرامات التي وقعت على هذه الشركات؟ وما إجمالي قيمتها؟ وكيف احتسبت أو حددت على ضوء أنه لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يفيد قبول هذه الشركات لقيمة الغرامات المحددة عن كل مخالفة؟



(6) كم عدد المخالفات التي رصدتها الشركات التي باشرت الأعمال من دون وجود عقد بينها وبين الوزارة؟ يرجى إرفاق جدول يبين تفصيل هذه المخالفات، وتاريخ كل منها وقيمتها، وفي حالة الرد بعدم وجود مخالفات، فهل من المعتاد عدم ارتكاب الشركات المتعاقدة لاي مخالفة أثناء فترة قيامها بالأعمال؟



السؤال الثاني



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم عدد الحاصلين على نسبة (100%) في الثانوية العامة من خريجي التعليم العام والتعليم الخاص في العام الدراسي 2022/2023؟



(2) هل يوجد تفاوت في أعداد الحاصلين على نسبة (100%) في الثانوية العامة من خريجي التعليم العام والتعليم الخاص في العام الدراسي 2022/2023 إذا كانت الإجابة الإيجاب فما سبب هذا التفاوت؟



(3) كم عدد المقبولين في خطة الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية من خريجي التعليم الخاص والتعليم العام؟ (كل دولة على حدة).



(4) كشف مفصل لأعداد المبتعثين للتخصصات الطبية من التعليم العام والتعليم الخاص لهذا العام 2024/2023 (كل تخصص على حدة).



السؤال الثالث

طرحت الوزارة المناقصة رقم (34) لسنة 2015/2016 بشأن تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة عدد (10) صالات تربية بدنية بمنطقة الجهراء التعليمية، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) صورة ضوئية عن العقد المذكور مع الشروط الخاصة والعامة للمناقصة، وتحديد بداية ونهاية العقد ومدته، وهل مدد هذا العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب توضيح أسباب التمديد وفترات التمديد.



(2) هل أنجزت أعمال هذا العقد في وقتها؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الإجراءات المتخذة بشأن عدم إنجاز الأعمال المطلوبة؟ مع تحديد فترات العمل والتوقف وتاريخ الإجراءات المتخذة بكل منها.



(3) هل قدمت الشركة أي كتب بشأن العقد المذكور سواء بالتظلم أو بالاسترحام أو للاعتراض على أي إجراء اتخذته الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من هذه الكتب والإجراءات المتخذة بشأنها من الوزارة.



(4) هل صرفت أي مستحقات لهذه الشركة عن هذا العقد مع تحديد المبالغ المصروفة والغرامات المستحقة على الشركة في حال وجود أي غرامة؟ وهل ما زالت هناك مستحقات للشركة لدى الوزارة؟



(5) هل تدخل مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير في الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن هذا العقد والمطالبة باستمرار عمل الشركة؟



(6) هل طرأ على العقد المذكور أي أوامر تغييرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك الأوامر وماهيتها وقيمتها؟



(7) صورة ضوئية من جميع التراخيص الصادرة للشركة القائمة على العقد المذكور، وأسماء ملاكها، وأسماء مجلس إدارتها، واسم ممثلها القانوني.



السؤال الرابع

إن التعليم الديني من أهم المجالات التي يطالب بها الشعب الكويتي الذي جبل على حب الشريعة والالتزام بها، وهو قطاع لا يحظى بالدعم من الوزارة رغم زيادة الطلب عليه ومطالبة المواطنين به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) سبق أن أعلن عن موافقة وزارة التربية على افتتاح المرحلة الابتدائية بالتعليم الديني ابتداء من العام الدراسي 2022 /2023، ماذا تم في هذا الشأن حتى تاريخه؟ وما الإجراءات المتخذة لتنفيذه؟ وهل جرى تخصيص المباني اللازمة وتجهيزها بما يلزم وإعداد الكوادر التدريسية والإدارية اللازمة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وهل لدى الوزارة خطة موضوعة في شأن التعليم الديني بشكل عام في جميع المحافظات موازية لخطتي الوزارة في شأن التعليم العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



(2) سبق إخلاء المعهد الديني المتوسط والثانوي في محافظة الأحمدي بدعوى أنه كان آيلا للسقوط، وبعد إخلائه سلم للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاستخدامه ولم يوفر بديل له حتى الآن رغم حاجة المنطقة ومطالبة المواطنين، فما أسباب ذلك؟



السؤال الخامس

أعلنت الوزارة عن أسماء المقبولين في خطة الابتعاث الخارجية للعام 2023-2024 للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة لهذه السنة والسنة الماضية لخريجي المدارس الحكومية والخاصة في التخصصات الطبية (طب بشري وطب أسنان).



ونظرا لحصول طلاب التعليم الخاص على المقاعد الأولى في البعثات الخارجية، خصوصا أول (239) مقعدا بسبب حصولهم على معدل (100%)، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مع إرفاق ما يثبت ذلك:



1- العدد الإجمالي للمقبولين للابتعاث في كل من تخصصي (الطب البشري وطب الأسنان) وذلك لكل تخصص على حدة.



2- عدد المقبولين للابتعاث من المدارس الحكومية والخاصة في كل من تخصصي (الطب البشري وطب الأسنان) وذلك لكل تخصص على حدة.



3- عدد خريجي التعليم الخاص المقبولين لدراسة (الطب البشري وطب الأسنان) في كل دولة من دولة الابتعاث، مع بيان نسب الحاصلين على البعثة (كل دولة على حدة).



4- عدد خريجي التعليم العام المقبولين لدراسة (الطب البشري وطب الأسنان) في كل دول الابتعاث مع بيان نسب الحاصلين عليها (كل دولة على حدة).



5- أسماء المدارس الخاصة التي تخرج فيها المقبولون في خطة الابتعاث، مع ذكر العدد مقابل كل مدرسة خاصة.



6- هل أحكمت وزارة التربية الرقابة على هذه المدارس أثناء اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني هذا العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فإنني أطلب إفادتي بالأسباب، مع تزويدي بما يثبت ذلك.



7- كشف يضم عدد الطلبة الكويتيين الحاصلين على معدل (100%) في المدارس الخاصة لآخر سنتين كل سنة على حدة ممن تم قبولهم في البعثات الخارجية.



السؤال السادس



لما كان للمناصب الإشرافية دور في تسيير أعمال ومهام وزارة التربية بجميع قطاعاتها الإدارية سواء من حيث التنفيذ أو التخطيط، وكانت إقامة العدل تتطلب إتاحة الفرصة أمام موظفي الوزارة لتولي تلك المناصب وعدم غمط حقوقهم، لذا فإنني أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المناصب الإشرافية الشاغرة في وزارة التربية أو التي يتولاها شاغلها بالإنابة (وكيل ووكيل مساعد ومدير ومراقب ورئيس قسم) وذلك من 18/6/2023 تاريخ صدور الأمر الأميري بتشكيل الحكومة حتى تاريخ ورود السؤال؟



2- ما سبب عدم تسكين هذه الشواغر وتعيين المستحقين فيها حتى تاريخ ورود السؤال؟



3- نقل بعض القياديين من قطاع إلى قطاع رغم تدرجهم ونظافة سجلهم الوظيفي فيها وسكن آخرون أقل منهم خبرة وخدمة وكفاءة فما الأسباب الدافعة إلى ذلك؟



4- هل شكلت لجنة لحصر تلك المناصب الإشرافية وتعيين مستحقيها فيها؟



5- هل خوطب ديوان الخدمة المدنية بأسماء المرشحين لهذه المناصب خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه المخاطبات.



6- هل شكلت لجنة لحصر الموظفين المستحقين للترقية لتلك المناصب أو تعيين شاغليها بالوكالة فيها الأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل تلك اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وتقاريرها.



7- هل أعلن عن المناصب الإشرافية الشاغرة في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذا الإعلان.



السؤال السابع



تعتزم الوزارة التعاقد المباشر مع إحدى الشركات على برنامج ممارس متعلم معتمد (متمم) بالتعاون بين هذه الشركة وجامعة كولومبيا، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب طلب التعاقد المباشر مع هذه الشركة؟ ولماذا لم تطرح مناقصة عامة؟ وما الجهة الطالبة داخل الوزارة؟ وهل نوقش هذا الموضوع مع القطاع المختص بالتعليم العام؟ وإذا تمت مناقشته فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات والتقارير والمذكرات الخاصة بذلك.



2- هل توجد اتفاقية بين الشركة وجامعة كولومبيا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب إرفاق صورة ضوئية من هذه الاتفاقية.



3- كم قيمة التعاقد المباشر لهذا البرنامج؟ وهل قدم عرض سعر وحيد من الشركة المتعاقدة أم أن هناك شركات أخرى تنافست معها؟ وهل قدم أكثر من عرض سعر من الشركة المزمع التعاقد معها؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب فلماذا تقدم أكثر من عرض سعر مع تحديد قيمة كل عرض؟



4- هل جامعة كولومبيا معترف بها بالتعليم العالي في الكويت؟



5- هل عقدت اجتماعات بين الوزارة ممثلة بالجهة الطالبة والشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات والصفة الرسمية لممثلي الوزارة.



6- هل يوجد تقرير فني صادر في شأن الموافقة على برنامج (متمم)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب إرفاق صورة ضوئية من التقرير الفني للوزارة لتقييم العرض المقدم من الشركة، مع ذكر أسماء الفريق الذي أعد التقرير وصفاتهم ومسمياتهم الوظيفية؟



7- أطلب تزويدي بصورة ضوئية من جميع التراخيص الصادرة للشركة القائمة على برنامج (متمم)، وأسماء ملاكها وأسماء مجلس إدارتها، واسم ممثلها القانوني، وأطلب تزويدي بصورة ضوئية من شهادات اعتماد برنامج (متمم) الصادرة من الجهات الرسمية داخل البلاد -إن وجدت.