كشفت «شركة أوتوماك للسيارات»، عن تسليمها مؤسسة الزعيم لنقل الركاب الخارجي والتي ساهمت في رحلات الحج والعمرة، حافلتين مخصصتيـــن للنقل من ماركة زونغ تونغ Zhongtong الصينية المعروفة.



وتوفر شركة زونغ تونغ القابضة المحدودة، التي يعود انطلاقها الى نحو 40 عاما، مجموعة واسعة من الحافلات التي تعمل بالطاقة المتجددة والموفرة للطاقة، والتي تشمل حافلات الطرق السريعة والحافلات العامة والحافلات السياحية والحافلات المدرسية وRV، بما في ذلك حافلات خفيفة بطول 5.5 أمتار وصولا إلى حافلة فاخرة بطول 18 مترا، و13 فئة و260 طرازا جميعها مطابقة للمعايير الخليجية.



ومن بين منتجات زونغ تونغ حافلات Sparkling المخصصة لنقل الركاب في الرحلات الطويلة والقصيرة المسافات، وحافلات 6820HG وهي منتج مطور مؤخرا يناسب حركة المرور في المدن، وهذه النماذج لديها قدرة تنافسية قوية وسمعة ممتازة في السوق. وتباع بشكل جيد في السوق المحلية الصينية وتم تصديرها إلى أكثر من 90 دولة ومنطقة.



والطراز الذي سلمته أوتوماك لمؤسسة الزعيم لنقل الركاب الخارجي يملك مجموعة من المواصفات العالية من حيث الكفاءة ومعايير السلامة وسبل الراحة. وهو مكون من 47 مقعدا مريحا، بترتيب يوفر مساحة واسعة للجلوس.



ويتميز هذا الطراز بمظهر عصري ومجهز بمقصورة أمتعة كبيرة، ويحتوي على عدة وسائل راحة متعددة وأساسية للرحلات الطويلة، مثل المقاعد المائلة، والمراحيض، والشاشات المدمجة للترفيه التي تجعل الرحلة أكثر متعة وسلاسة وتخفف من مشقة السفر.



وهذه الحافلة مزودة بنظام تعليق هوائي يوفر للركاب تجربة سفر مريحة وآمنة وهادئة، ومثل كل منتجات زونغ تونغ تتميز باستهلاك منخفض للوقود، وتمكنت شركة زونغ تونغ من تأسيس علاقة متينة مع الموردين الرواد للعلامات التجارية الرائدة مثل MAN وDAF وCummins وZF وVoithو WABCO.



وتقدم «شركة أوتوماك للسيارات» أسعارا مميزة ومنافسة للعملاء، إلى جانب برامج خدمة ما بعد البيع للباصات، من خلال برامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة جدا، فضلا عن توفير مركزين للخدمة، الأول في منطقة الشويخ الصناعية والثاني في المنطقة الصناعية بشرق الأحمدي، ومن بين المميزات التي تنفرد بها «شركة أوتوماك للسيارات» خدمة الكفالة التي تتـراوح مدتهـــا بين سنتين و 5 سنوات.