

ثامر السليم



أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري أمس الأربعاء جاهزية مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) لاستقبال 31 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023 والذي يضم أكبر عدد من التجمع الطلابي.



وقال د.الظفيري في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية لعدد من الكليات بدأت من كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الحياتية وكلية الصحة العامة ان هذه الاستعدادات تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية وتربوية متكاملة لطلبة جامعة الكويت.



وبدأت الجولة التفقدية في كلية الهندسة والبترول، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.خالد الهزاع والقائم بأعمال مساعد العميد للاستشارات والتدريب د.عبدالله العجمي، حيث تفقد مسرح الكلية والقاعات الدراسية والمختبرات للاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد. ثم توجه إلى كلية العلوم وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية أ.د.محمد بن سبت ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.فارس العازمي والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا أ.د.سوزان بستان، وتضمنت الجولة القاعات الدراسية ومكتب التوجيه والإرشاد للتأكد من سير العمل،



تلتها كلية العلوم الحياتية، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية د.نواف الهاجري والمدير الإداري صالح المسلم والعمداء المساعدون ورؤساء الأقسام، حيث تفقد مرافق الكلية وقسم الأنشطة الطلابية، إضافة إلى القاعات الدراسية والمختبرات.



واختتم مدير جامعة الكويت بالإنابة جولته التفقدية في كلية الصحة العامة وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية أ.د.علياء الموسى، وتفقد خلال جولته القاعات الدراسية والمختبرات.



وأعرب د.الظفيري عن شكره الى جميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات الجامعة المستجدين والمستمرين وجميع مرتادي الجامعة. وثمن د.الظفيري دور الجهات المعنية المساهمة في تسهيل حركة المرور للدخول والخروج من مدينة صباح السالم الجامعية بطريقة انسيابية وتطبيق لوائح الأمن والسلامة.