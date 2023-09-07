

قال النائب مهلهل المضف إن هناك معلومات مؤكدة لدينا ان ثمة شبهات تلاعب إدارية في ديوان الخدمة المدنية تصل إلى الخطأ الجسيم، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لها.



واضاف أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إحالة التقرير الصادر من هذه اللجنة إلى النيابة العامة والوقوف على آثار قرارات المحقق معهم وتصويب الأخطاء التي نتجت منهم.



من جانب آخر، وجّه المضف سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته، إنه في تاريخ 24 مايو 2021 صرح وزير الإعلام خلال حفل إطلاق استراتيجية تطوير وزارة الإعلام «2021-2026» أنه استغرق (120) ساعة عمل و(41) حلقة نقاشية وبمشاركة أكثر من (550) فردا لإعدادها، وعلى ضوء ما سبق من وعود كبيرة لتطوير وزارة الإعلام والخطاب الإعلامي ودعم الشباب والشركات مع القطاع الخاص، وإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي في الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الإنجازات التي حققتها استراتيجية تطوير وزارة الإعلام منذ إعلان وزير الإعلام خطته الاستراتيجية قبل ثلاث سنوات؟



2 - أعلن وزير الإعلام في استراتيجية تطوير وزارته قبل ثلاث سنوات عن بناء إعلام مستدام يجمع بين الحداثة والمحتوى الهادف، يرجى تزويدي بالأهداف التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.



3 - من ضمن أهداف الإستراتيجية المعلنة تشجيع الكفاءات الإبداعية الكويتية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، فما عدد الشراكات التي أقيمت مع القطاع الخاص؟ وما أهدافها؟ وماذا تحقق منها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4 - ذكر وزير الإعلام في خطته الاستراتيجية أنها ترتكز على تطوير أساليب التسويق الإعلامي ودعم إنتاج الدراما والفنون المسرحية والسينمائية، فيرجى تزويدي بعدد الأعمال التي دعمها الوزير والنجاحات التي تحققت بالأرقام والإحصائيات إن وجدت، ومن هــم أصحابهـــا؟



5 - ذكر وزير الإعلام أنه بصدد الإشراف على إنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، فماذا تحقق منها على أرض الواقع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



6 - وعد وزير الإعلام في المؤتمر بالتوسع بالتحول الرقمي والتقني، يرجى تزويدي بالإنجازات التي تحققت حول ذلك الشأن منذ إطلاق خطته.