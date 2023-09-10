كشفت المغنية ريهانا ومغني الراب آساب روكي، عن اسم طفلهما الثاني، الذي ولد قبل أسبوعين في سرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة ووسائل الإعلام، حيث لم تعلن الفنانة العالمية عن موعد ولادتها.



ووفقا لشهادة الميلاد التي نشرها موقع The Blast أطلقت ريهانا على ابنها الثاني اسم «ريوت روز مايرز».



وأوضح الموقع أن الاسم مستوحى من أغنية آساب روكي الأخيرة Riot التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، والتي قدمها مع فاريل ويليامز.



وكشفت شهادة الميلاد أيضا عن تاريخ ومكان ولادة الطفل، حيث وضعت ريهانا ريوت في الأول من شهر أغسطس داخل أحد مستشفيات مدينة لوس أنجيليس.



وأشار الموقع إلى أن ريهانا كانت تنوي بالفعل إطلاق اسم يبدأ بحرق الراء على طفلها الثاني كي يتماشى مع الاسم الذي أطلقته على طفلها الأول الذي وضعته في مايو من العام الماضي، باسم «رزا» RZA.



واستقبلت المغنية الأميركية ريهانا، طفلها الثاني من مغني الراب آيساب روكي. ووفقا للتقارير، فإن الولادة كانت في هدوء بعيدا عن الصحافة، حيث لم تضع ريهانا أي خطط لظهور طفلها أو الإعلان عن اسمه أو جنسيته قبل الولادة.



يذكر أن ريهانا وزوجها مغني الراب آيساب روكي كانا قد رزقا بابنهما الأول «راز» منذ حوالي سنة و4 أشهر، حيث قررا الإنجاب سريعا للمرة الثانية، خاصة أنهما يعيشان قصة حب قوية.