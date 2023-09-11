د.التمار: الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية له من الأهمية والحجم ما يتطلب أن يكون به مركز خاص للإسعاف

آلاء خليفة



افتتحت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأمن والسلامة مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية بحضور الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د يعقوب التمار.



وأوضح د.يعقوب التمار، أن السبب الرئيسي لوجود مركز الإسعاف في مدينة صباح السالم الجامعية أن يكون المركز قريبا من موقع الحدث لتسهيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين من مرتادي جامعة الكويت، مضيفا أن الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية له من الأهمية والحجم ما يتطلب أن يكون به مركز خاص للإسعاف، لذلك سعت وزارة الصحة إلى أن يكون هذا المركز متواجدا على مدار الساعة لتغطية هذه المساحة بما تشمله من طلبة الجامعة والعاملين فيها، لافتا إلى أن هناك طاقما مدربا واختصاصيين مدربين على أعلى كفاءة بكيفية التعامل مع جميع الحالات وأنواعها، وأن المركز تميز بموقع إستراتيجي وقريب من المستشفيات والمراكز الصحية، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقع الحدث لتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين.



من جهته، ذكر مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، أن مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية يعد بمنزلة الجوهرة ضمن سلسلة مراكز الإسعاف في الكويت، مضيفا أن المركز يعتبر الثالث على مستوى منطقة إسعاف الفروانية والـ 80 على مستوى الكويت، وهو يخدم 8 كليات و188 مبنى، متقدما بجزيل الشكر للإدارة الجامعية على تعاونها في خلق آلية مشتركة للتواصل في حالات الطوارئ.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ، أن مركز الإسعاف هو مركز يوفر خدمة الإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة من باب السلامة الوقائية وتأمين المدينة الجامعية فيما يتعلق بالحالات التي تتطلب تدخل الإسعاف بشكل قريب، مؤكدا حرص الجامعة على إنشاء هذا المركز لضمان السلامة الوقائية لأبنائنا الطلبة بالمقام الأول وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي ومرتادي الجامعة، مضيفا انه تم تخصيصه من قبل الجامعة لوزارة الصحة حرصا من الإدارة الجامعية للاطمئنان على سلامة مرتاديها وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، آملا دوام الصحة والعافية لجميع منتسبي الجامعة، ومقدما جزيل الشكر والتقدير الى إدارة الأمن والسلامة لتسهيل الأمور التي تخص المركز، وأيضا الشكر موصول لإدارة الإنشاءات والصيانة وقطاع التخطيط ولإدارة التأثيث والإسكان وإدارة الخدمات العامة لجهودهم الملحوظة في تهيئة تشغيل هذا المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.



بدوره، أعرب نائب مدير الجامعة للتخطيط د.ماجد مجيد عن سعادته بافتتاح مركز الإسعاف، شاكرا وزارة الصحة على تعاونها المثمر في توفير الأيدي العاملة والمشغلين لهذا المركز وجميع الخدمات التي تقدمها للحرم الجامعي، وموضحا مدى أهمية هذا المركز في مكان يضم عددا كبيرا من الأشخاص، وذلك حرصا على سلامتهم في حال الحاجة لها.



بدوره، أكد القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت يوسف الخميس مدى أهمية المركز لخدمة وسلامة طلبة ومنتسبي جامعة الكويت والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 43 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن مدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت أصبحت حاليا أكبر تجمع بشري في الكويت، ومن المهم توفير الرعاية الصحية والسلامة فيها، لافتا إلى وجود عيادات طبية تابعة لجامعة الكويت يبلغ عددها 17 عيادة تقدم الإسعافات الأولية لطلبة ومنتسبي جامعة الكويت، مبينا أن هذه العيادات خاصة بمباني الكليات، وفي حال وجود صعوبة في إنقاذ أي من الحالات تتم الاستعانة بمركز الطوارئ الطبية.