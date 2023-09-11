قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب أسامة الشاهين، إنه بصدور اللائحة التنفيذية اليوم (أمس) لقانون منع تعارض المصالح بتوقيع سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يتحقق مطلب إصلاحي وطني طال السعي له.



وأكد الشاهين في تصريح صحافي، انه من اليوم فصاعدا على المسؤول الإفصاح عن حالة تعارض المصالح والتنحي عن اتخاذ القرار الإداري أو المالي، مضيفا «‏وإلا عوقب إداريا وجنائيا وفق أحكام قانون منع تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023 الذي دخل حيز النفاذ أمس الأحد».



‏وتقدم الشاهين بالتحية لرئيس وأعضاء مجلسي الأمة والوزراء، ووزير العدل، ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية، وإلى كل من ساهم في إقرار قانون منع تعارض المصالح بالمجلس الحالي والمجالس السابقة وخارجها.