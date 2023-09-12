بداح العنزي

قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا بشأن مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات.



وقالت م.الفارسي في سؤالها: استنادا الى نص المادة (3) وكذلك المادة (21) من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، فقد تم تكليف بلدية الكويت بتنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات من ميناء الدوحة غربا الى ميناء الشويخ شمالا، ولما لهذا المشروع من أهمية في تطوير البلاد وتحديات بيئية كبيرة وبالأخص منطقة جون الكويت ومقابل منطقة الصباح الطبية.



لذا، يرجى التكرم بتزويدي بالإجابة عن الأسئلة التالية:



ما مكونات المشروع؟



ما الموقف التنفيذي للمشروع؟



ما موعد انتهاء المشروع الفعلي وموعد (انتهاء كل مرحلة)؟



ما المعوقات التي تواجه المشروع، إن وجدت؟



هل هناك خطط علاجية بيئية لتلوث الساحل؟ أم ستكون ضمن أعمال الاستشاري المصمم؟



هل من الممكن تقييم مساحة الدفان في المشروع وتحديدها على المخطط؟



ما نتائج دراسة المردود البيئي للمشروع؟