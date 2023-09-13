وجّه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة نص على ما يلي:



نظرا لتكدس الطلبات الإسكانية، وطول انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية للحصول على حق الرعاية السكنية كما هو مقرر في الدستور الكويتي، وإعلان الحكومة عن منطقة الخيران السكنية، والتي كان من المقرر لها استيعاب 50 ألف وحدة سكنية، وتوزيع الحكومة مجموعة من القسائم على بعض المواطنين، وتم استبعاد المشروع من المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الوحدات السكنية القائمة في منطقة الخيران السكنية.



2 - ما الخدمات الأساسية القائمة التي تخدم أهالي المنطقة؟



3 - هل استبعد مشروع مدينة الخيران السكنية من مشاريع المؤسسة المستقبلية؟



4 - ما التاريخ المتوقع لإعادة طرح وتوزيع مدينة الخيران السكنية؟