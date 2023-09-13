ما أسباب عدم توفير اللوازم الطبية والمستهلكات الخاصة بمرضى الاطراف الصناعية منذ عام 2020 حتى تاريخه؟

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا لوزير التعليم د. عادل المانع نص على التالي:



بما يتعلق بانتخاب الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - هل قامت جامعة الكويت بتحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت بناء على مراسلات من الهيئة التنفيذية؟ اذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اعلان انتخابات الهيئة الإدارية والجهة القائمة على ذلك الإعلان وصفتها في القيام بذلك الإجراء؟



2 - ما السند القانوني لقيام الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت باعتماد المراسلات والقرارات الصادرة بشأن تحديد مواعيد الانتخابات؟



3 - المركز القانوني للجنة المشرفة على هذه الانتخابات.



4 - بما ان الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد طلبة جامعة الكويت هي الجهة المنتخبة صاحبة الاختصاص الوحيد بالإعلان عن موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح وتحديد اماكن الاقتراع بحسب دستور الاتحاد الوطني ولائحة تنظيم الانتخابات، كما انها هي المختصة بإرسال المخاطبات لجامعة الكويت في هذا الشأن حسبما هو معتاد في كل عام؟ وبما ان الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت لم تقم بالإعلان عن موعد الانتخابات فعلى أي اساس سيتم تحديد موعد الانتخابات. كما وجه النائب ماجد المطيري سؤالا لوزير الصحة د. أحمد العوضي جاء نصه كالتالي:



وفقا للإحصائيات الرسمية بدولة الكويت تتصدر احصائيات مرضى السكر والحوادث المرورية التقارير الرسمية والذي ادى الى ارتفاع عدد مرضى الاطراف الصناعية بسبب حالات البتر لأطرافهم وحاجتهم للأطراف الصناعية التي من شأنها تأهيلهم مرة أخرى للانخراط بالمجتمع ومزاولة مهام حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة، هذا وقد وردت الينا العديد من شكاوى من قبل مرضى الاطراف الصناعية تخص مركز الاطراف الصناعية بوزارة الصحة الذي يعتبر المركز الوحيد المسؤول عن هذه الشريحة الكبيرة من المرضى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - ما أسباب عدم توفير اللوازم الطبية والمستهلكات الخاصة بمرضى الاطراف الصناعية منذ عام 2020 حتى تاريخه، ما ادى الى وجود قوائم انتظار طويلة لتسليم المرضى من مستحقي اطرافهم الصناعية؟



2 - ما اسباب تعطل اغلب معدات واجهزة مركز الاطراف الصناعية وعدم تجديدها او صيانتها لخدمة المرضى؟



3 - منذ متى تم بناء مركز الاطراف الصناعية بالوزارة وبدء العمل به؟ ما خطط الوزارة لتطوير وتوسعة مباني مركز الاطراف الصناعية لخدمة الاعداد المتزايدة من مرضى الاطراف الصناعية كل عام؟