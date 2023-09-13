«بيتك» الأكثر توزيعاً بـ 146 مليون دينار نقداً.. تلاه «الوطني» بـ 79.3 مليوناً

الشركات الموزعة مرحلياً عززت نشاط السوق.. وأسهمها الأكثر جذباً للمستثمرين

شريف حمدي



لم يعد مستثمرو بورصة الكويت ينتظرون عاما كاملا ليحل موسم حصاد التوزيعات النقدية، وذلك بعد ان أجاز القانون توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية.



وسبق ان وافقت الجمعيات العمومية لعدد من البنوك والشركات على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية، وجاءت هذه الموافقات في إطار التعديلات التي أجريت على قانون الشركات مؤخرا بهدف تحسين بيئة الأعمال.



في هذا السياق، رصدت «الأنباء» 8 شركات مدرجة ببورصة الكويت بالسوقين الأول والرئيسي وزعت أرباحا استثنائية خلال العام الحالي من خلال توزيع نقدي، بعد الكشف عن نتائج النصف الأول تقدر بنحو 317.7 مليون دينار، فضلا عن توزيع شركة المزايا أسهم خزينة (منحة) بنسبة 2%.



وظهر من خلال الرصد الذي اعتمد على تقرير صادر عن شركة الشرق للوساطة المالية، ان الشركات الـ 9 حققت أرباحا تقدر بـ 822 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي تمثل 58% من إجمالي الأرباح المحققة والبالغة 1.4 مليار دينار والتي شهدت نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من 2022.



كما تبين من الرصد ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) وزع نحو 146 مليون دينار وفقا للبيانات الرسمية على موقع البورصة، علما بأن «بيتك» حقق أرباحا قياسية تقدر بـ 333.4 مليون دينار للنصف الأول من 2023، وأعلن عن توزيع 10% نقدا.



تلاه من حيث القيمة، بنك الكويت الوطني بتوزيع 79.3 مليون دينار بعد ان حقق البنك 275.3 مليون دينار خلال النصف الأول، والكشف عن توزيع نقدي بنسبة 10%، فيما وزعت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» 43.2 مليون دينار بعد تحقيق أرباح بالنصف الأول تقدر بـ 111.6 مليون دينار وإقرار توزيع 10% نقدا.



أما بنك الكويت التجاري فوزع 22.1 مليون دينار، وكان البنك حقق 69.2 مليون دينار، كاشفا عن توزيع 12% نقدا، كما وزعت شركة أولاد علي الغانم للسيارات 9.7 ملايين دينار بنسبة 35% نقدا بعد إفصاح الشركة عن تحقيق أرباح 13.4 مليون دينار. ووزعت شركة طيران الجزيرة 6.2 ملايين دينار بعد إقرار توزيع 28% نقدا، علما أن الشركة حققت 6.3 ملايين دينار كأرباح للستة أشهر الأولى من العام الحالي، كما وزعت شركة السكب الكويتية 5.7 ملايين دينار عن فترة الربع الأول، وذلك بعد إقرار نسبة توزيع نقدي 89%، ووزعت شركة شمال الزور 5.5 ملايين دينار بعد ان كشفت عن 5% توزيعا نقديا. ويشترط لصحة التوزيعات المرحلية أن تكون الأرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.



وتأتي أهمية التوزيعات الفصلية في تنشيط أداء البورصة بشكل عام وتزيد من أحجام التداول، حيث إن اسهم الشركات التي تمنح توزيعات من هذا النوع تكون جاذبة لرؤوس الأموال المتدفقة للبورصة.