أوضحت البلدية ان ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أبراج العقارات للسكن الاستثماري بمنطقة صباح السالم غير دقيق وتوجد شهادة أوصاف للعقارات صادرة في عام 2023.



وأكدت ان اجراءات البلدية صحيحة والمخططات سليمة بشأن العقارات المذكورة وباستطاعة أصحاب الوثائق من الملاك التقدم الى فرع بلدية محافظة مبارك الكبير للحصول على التراخيص وشهادة الأوصاف الخاصة بشقق تلك العقارات، مشيرة الى صحة جميع الإجراءات بدءا من اصدار رخصة البناء في عام 2013 وكذلك التعديلات عليها لمتطلبات فنية الى ان تم إيصال التيار الكهربائي في عام 2017 ومن ثم إصدار رخص شقق التمليك لهذه العقارات في عام 2019. وبينت ان استخراج شهادة الأوصاف لا تتم الا بعد ايصال الكهرباء ولا يمكن تحويل اي عقار إلى شقق تمليك الا بعد ايصاله وكذلك عدم صحة تغيير احرف العقارات طبقا للمخططات المعتمدة.