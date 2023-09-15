بداح العنزي



أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن موقع الصليبية وكبد الخاصة بمدينة العمال يتعارض مع مشروع السكة الحديد.



وقال الشعلة في كتاب الى الأمين العام لمجلس الوزراء انه بناء على «تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون البلدية للتأكد من جاهزية الموقعين والمخصصين لإنشاء مدن عمالية عليها: (شمال المطلاع، والصليبية - كبد) وخلوهما من أي معوقات، نفيدكم بما يلي:



٭ موقع المدن العمالية مخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف1/19/2/2009 المتخذ بتاريخ 19/1/2009، وقد جهز بالمواقع المخططات المساحية التالية:



٭ موقع الصبية: (الصابرية - العرفجية) تبلغ مساحته 2465000م2، وقد جهز له المخطط المساحي ولا توجد أي عوائق تتعارض مع مدينة العمال.



٭ موقع شمال المطلاع: (المطلاع وجال الأطراف) تبلغ مساحته 2465000م2، وقد جهز له المخطط المساحي ولا توجد أي عوائق تتعارض مع مدينة العمال.



٭ موقع الصليبية كبد: (كبد والشق والضبعة) تبلغ مساحته 2465000م2، وقد جهز له المخطط المساحي، يتعارض مدينة العمال مع مشروع السكة الحديد.