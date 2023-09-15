بيروت - أحمد عزالدين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني د.أحمد الخلايلة على رأس وفد نيابي كبير وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين والتنسيق بينهما في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.

الخلايلة قدم باسم المجلس النيابي الأردني للرئيس بري درع المجلس تقديرا لجهوده في العمل البرلماني. وقال التقينا الرئيس بري القامة البرلمانية العربية على مستوى العالم العربي والعالم بشكل عام محملين بالتحيات والأمنيات الطيبة للبنان الشقيق قيادة وشعبا ومتمنيين الخروج من الأزمات السياسية التي يمر فيها حاليا.

وأضاف: نتمنى دائما التعاون بين الأردن ولبنان على كل المستويات وخاصة المستوى التشريعي والبرلمانات اللبنانية والأردنية كانت على مدى التاريخ يسود بينها التعاون المشترك، فلبنان الشقيق مواقفه السياسية ومواقفه على مستوى التاريخ العربي كانت دائما مؤيدة للأردن، ونحن نقدم الشكر باسم الأردنيين جميعا دائما إلى لبنان، هذا البلد قدم من التضحيات الشيء الكثير، وكان باستمرار واقفا جنب الأردن في جميع ما مررنا به من خلال تاريخنا المشترك السياسي والعسكري والقضية الفلسطينية، نشكرهم دائما على تأييد مواقفنا تجاه قضيتنا المركزية قضية فلسطين وحتى إقامة دولة مستقلة على ارض فلسطين الشقيقة والاستمرار على الدعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين الشقيقة والتي حافظت على المقدسات من التهويد في ظل حكومة إسرائيلية متغطرسة ومتطرفة جدا.

ونأمل ان يكون التعاون والاتفاقيات المشتركة بين السلطتين التنفيذية في البلدين والتي لم تعقد منذ فترة طويلة بسبب الأمور السياسية التي يمر فيها لبنان ولكن نحن على ثقة تامة بأن القادة اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس بري سيستطيعون الخروج من الأزمات التي يمر بها ولبنان دائما قوي على كل الصعد سواء المحلية او الإقليمية او الدولية.